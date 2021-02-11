美製造業PMI初值升至62.6

鮑威爾：聯儲局不會先發制人加息

隨着鮑威爾「放鴿」，納指繼周二收市創新高後，早段再漲0.4%創盤中紀錄。美國10年期國債孳息輕微回落至1.47厘，美國5年期和30年期國債息差擴大至123.9個基點（1厘等如100基點），此前一天曾收窄至107.8個基點。美匯指數回落至92以下。不過今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，聯儲局可能在今年底或明年初開始削減買債。

美國能源信息署（EIA）的數據顯示，截至6月18日當周，美國原油庫存減少760萬桶，跌幅大於預期。國際油價上漲1%，布蘭特期油升穿每桶76美元，紐約期油升穿每桶74美元，兩者為2018年10月以來高位，能源股攀升。

比特幣反彈 高見34,818.6美元

因內地打擊加密貨幣交易及挖礦活動而在周二失守3萬美元大關的比特幣，昨報復式反彈，高見34,818.6美元，較低位反彈18%。以太幣亦重返2000美元以上。

隨着比特幣價格回升，加上特斯拉（TSLA）在內地開設首個太陽能充電站及儲能設施，特斯拉股價午夜前升4%，股價創5月初以來高位。

（綜合報道）

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