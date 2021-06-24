美上月二手樓價35萬美元創新高 按年升幅22年最勁 分析：成交量跌或見頂先兆

去年疫情爆發以來，很多人轉為居家工作，需要尋找更大的居住空間。自去年夏季以來，住宅需求急增，加上低利率等因素，令歐美樓價持續攀升。歐洲央行本周發表的報告指出，去年第四季歐元區樓價按年升5.8%，升幅是2007年中以來最大。德國、法國和荷蘭為去年歐元區樓價總升幅貢獻近四分之三。全球房地產指南（Global Property Guide）本月的報告指出，歐洲樓價升勢加劇。截至首季，26個歐洲國家當中，至少有23個國家樓價按年上升。

荷蘭二手樓價漲12.9% 20年最大升幅

樓市熾熱的需求，令美國住宅供應緊張。由於疫情妨礙了伐木廠及港口運作，導致木材等建材短缺，限制了新建房屋供應，待售房屋正以歷來最快的速度沽出。NAR表示，美國5月售出的住宅，由地產中介掛牌至售出只需17天，與4月的歷史低位持平。不過樓價攀升之際，購買力似乎開始轉弱。NAR首席經濟師Lawrence Yun表示，負擔能力似乎擠走了一些買家。

美國房貸機構房利美（Fannie Mae）在5月的調查顯示，只有35%受訪者認為現在是買樓的好時機，比例是2010年中以來最低，反映樓價攀升的影響。今年5月，美國賣出的二手樓數量按月減少0.9%。經季節調整折合年率為580萬戶，是連續第4個月下滑。自去年7月，美國二手樓價格中位數首次突破30萬美元以來，當地樓價已顯著攀升，使很多買家持觀望態度。

木材疫下短缺 限制新屋供應

今年春季以來，美國的抵押貸款申請放緩，反映部分買家推遲置業。根據美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）的數據，在截至6月11日當周，按揭申請比去年同期下降17%。在初次買家、低收入人士開始卻步之際，美國二手樓仍然相當搶手。根據房地產經紀公司Redfin Corp.的數據，5月逾一半的二手樓賣出價，高於原本標價。豪宅的銷售更是強勁。根據NAR的數據，5月沽出的百萬美元以上豪宅，數量按年增加超過1倍。

不過，部分分析認為，二手樓整體成交量下跌，可能是美國樓市見頂的先兆。牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家Adam Slater則指出，寬鬆的貨幣政策可能進一步推高資產價格，不過最終可能出現大幅回調。

（綜合報道）

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