經濟

恒指漲507點 3個月最勁 科技股做好 ATM撐市

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾周二重申鴿派立場，不會因通脹而先發制人加息，帶動隔晚美股做好，納指更破頂創新高。港股受惠外圍向好高開約170點，在科技股帶動下擴大升勢，收復50天平均線（28,723點），惟未能企穩在20天線（28,857點），恒指收市報28,817點，升507點或1.79%，主板成交1565億元。雖然創下近3個月來最大單日升幅，但尚未突破3月初以來的波幅區間（見圖）。

明報記者 歐陽偉昉

國指收報10,673點，升1.95%，科指升2.66%至8020點，跑贏大市。北水淨沽3.16億元，騰訊（0700）續成沽貨對象，昨錄淨沽17.74億元，小米（1810）淨沽7.54億元，不過兩者與其他科技股一同做好，均升逾1%。

華虹半導體（1347）近日反覆向好，昨升7.57%，為表現最佳科指成分股，快手（1024）再炒作成為東京奧運和北京冬奧轉播商，昨升6.23%。

截至昨晚10時半，恒指夜期報28,780點，低水37點。

北水續沽騰訊 舜宇升7%藍籌最佳

美團（3690）昨升5.19%，與阿里巴巴（9988）和騰訊貢獻恒指197點升幅。舜宇光學（2382）升近7%，為表現最佳藍籌股。上周議息後急挫的銀行股回穩，匯控（0005）升0.66%，恒生（0011）升1.38%。康希諾生物（6185）旗下腦膜炎疫苗獲國家藥監局批准使用，日內最多升18.75%，收市升12.42%，報414.6元。

汽車股延續近日升勢，長城汽車（2333）升6.11%，收報25.2元，瑞信估計其6月銷量可升10%，勝過同行受晶片供應影響而銷售按年下跌的表現。其他汽車股上揚，吉利（0175）升5.81%，汽車零件股敏實（0425）升4.32%。

大和則引述長汽管理層表示，預計汽車晶片短缺及成本上升的影響可望於第三季緩和，加上內地政府近期向市場投放國家儲備原材料，料可穩定價格，第二季的盈利能力將會較首季改善。

大和料廣東疫情對友邦影響有限

友邦保險（1299）周二收市後宣布，獲銀保監批准籌備湖北分公司，昨股價升2.99%，收報96.55元。大和列其為保險股首選，給予買入評級，目標價132元。大和預計，湖北分公司需要4至4.5個月籌建投入運作，湖北省的GDP可與四川省相比，亦是高等教育中心，為友邦提供保險人才。

此外，雖然近期廣東出現新冠感染個案，不過大和認為影響相當有限，或影響集團整體新業務價值下跌1%，而友邦股價自5月底廣州疫情以來已累計回調9%。

相關字詞﹕長城汽車 科指 汽車股 友邦 恒指 港股

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