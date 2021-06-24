貿發局上調預測 全年出口料達15%

貿發局研究總監關家明表示，隨着環球貿易復蘇和生產活動重啟，香港出口錄得顯著增長，首季出口總額按年升33.2%，4月份雖收窄但仍錄得24.4%增長。他指在中國內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，料香港將繼續受惠。

「相較去年情况好很多」

他解釋上調預測原因包括，目前訂單流向集中在內地；去年底預測時難料現時市場出現強勁的反彈；香港企業本身應對疫情的反應頗快。由於今年首4個月，香港出口增長已達30%，「若估算全年出口15%增長，即今年最尾季度要有低單位增長」，近期海外主要經濟體的經濟增長數據都不斷往上調，「我覺得我們（預測）相對保守」。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，今季出口指數按季大幅升9.7點至48.7點，幾乎所有行業及所有出口市場都錄得正增長，反映出口商情緒持續改善，當中機械業及電子的升幅高於整體水平。至於今年聖誕節訂單情况，關家明指往年6月應有很多聖誕節訂單，但目前市場「單多、量少、時間短」，9月、10月的訂單仍較11月、12月多，暫未明顯見到聖誕節檔期情况，惟觀乎現在疫苗接種、各地疫情防控，加上財政政策刺激，相信屆時會比去年情况好很多。