經濟

貿發局上調預測 全年出口料達15%

【明報專訊】貿發局公布，由於其編製的香港出口指數已連續5季上揚，由去年疫情剛爆發時之歷史低位16點，回升至今季的48.7點，貼近擴張領域，顯示港商對未來出口前景逐漸回復信心。該局把今年的香港出口增長預測，由原先5%上調至15%，在低基數效應下，料為香港自2010年從金融風暴復蘇以來最強勁的出口反彈。

貿發局研究總監關家明表示，隨着環球貿易復蘇和生產活動重啟，香港出口錄得顯著增長，首季出口總額按年升33.2%，4月份雖收窄但仍錄得24.4%增長。他指在中國內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，料香港將繼續受惠。

「相較去年情况好很多」

他解釋上調預測原因包括，目前訂單流向集中在內地；去年底預測時難料現時市場出現強勁的反彈；香港企業本身應對疫情的反應頗快。由於今年首4個月，香港出口增長已達30%，「若估算全年出口15%增長，即今年最尾季度要有低單位增長」，近期海外主要經濟體的經濟增長數據都不斷往上調，「我覺得我們（預測）相對保守」。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，今季出口指數按季大幅升9.7點至48.7點，幾乎所有行業及所有出口市場都錄得正增長，反映出口商情緒持續改善，當中機械業及電子的升幅高於整體水平。至於今年聖誕節訂單情况，關家明指往年6月應有很多聖誕節訂單，但目前市場「單多、量少、時間短」，9月、10月的訂單仍較11月、12月多，暫未明顯見到聖誕節檔期情况，惟觀乎現在疫苗接種、各地疫情防控，加上財政政策刺激，相信屆時會比去年情况好很多。

上 / 下一篇新聞

港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%
港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%
年初被指違規 須退還部分保就業資助
年初被指違規 須退還部分保就業資助
小鵬汽車料下月港上市集資156億
小鵬汽車料下月港上市集資156億
iBond暗盤收市升幅不足3% 分析︰104元始沽貨 須注意收費
iBond暗盤收市升幅不足3% 分析︰104元始沽貨 須注意收費
中信銀行推認購退款享0.55厘優惠定存利率
中信銀行推認購退款享0.55厘優惠定存利率
恒指漲507點 3個月最勁 科技股做好 ATM撐市
恒指漲507點 3個月最勁 科技股做好 ATM撐市
憂反壟斷蔓延 貝萊德對中國科企審慎
憂反壟斷蔓延 貝萊德對中國科企審慎
新濠伙雅居樂40億購中山地
新濠伙雅居樂40億購中山地
中國動向去年多賺近4倍
中國動向去年多賺近4倍
謝瑞麟續精簡港分店 全年虧損減半 股價升16.5%
謝瑞麟續精簡港分店 全年虧損減半 股價升16.5%
HKTVmall增設3電子支付系統吸消費券
HKTVmall增設3電子支付系統吸消費券
美上月二手樓價35萬美元創新高 按年升幅22年最勁 分析：成交量跌或見頂先兆
美上月二手樓價35萬美元創新高 按年升幅22年最勁 分析：成交量跌或見頂先兆
美製造業PMI初值升至62.6
美製造業PMI初值升至62.6
巴菲特捐巴郡41億美元股票予5慈善基金
巴菲特捐巴郡41億美元股票予5慈善基金
張兆聰：銅價回落利好 建板轉強可吼
張兆聰：銅價回落利好 建板轉強可吼
技術取勝：煤氣暫受制於12.5元
技術取勝：煤氣暫受制於12.5元
歐陽若曦試揸小鵬：其他車好舊
歐陽若曦試揸小鵬：其他車好舊
WeLab推開戶獎賞抽獎吸「薦友」
WeLab推開戶獎賞抽獎吸「薦友」
劉思明：偷步買科技股 吼中通信美團
劉思明：偷步買科技股 吼中通信美團
周顯：比特幣熊巿 往往要捱兩年
周顯：比特幣熊巿 往往要捱兩年
湯文亮：G7難與八國聯軍相比
湯文亮：G7難與八國聯軍相比
柏傲莊III實呎3.5萬 新界標準戶新高 河景4房雙套分層大戶逾4441萬沽
柏傲莊III實呎3.5萬 新界標準戶新高 河景4房雙套分層大戶逾4441萬沽
維港1號示範單位曝光 最快今日開價
維港1號示範單位曝光 最快今日開價
愉景新城實呎1.74萬破頂 2房首破800萬
愉景新城實呎1.74萬破頂 2房首破800萬
王敏剛壽山村道遺產貨1.48億易手
王敏剛壽山村道遺產貨1.48億易手
高山企業8億統一長沙灣豐華工廈業權
高山企業8億統一長沙灣豐華工廈業權
利嘉閣「假一賠千」迄今22宗舉報成立
利嘉閣「假一賠千」迄今22宗舉報成立
內地隔離政策常變 備「一紙兩碼」過關
內地隔離政策常變 備「一紙兩碼」過關
灣區須知：住什麼酒店隔離 視乎填報地址
灣區須知：住什麼酒店隔離 視乎填報地址
星展梁兆基：抗疫顯優勢 資金湧港樓價易升難跌
星展梁兆基：抗疫顯優勢 資金湧港樓價易升難跌
新港人湧入 社會趨多極化
新港人湧入 社會趨多極化