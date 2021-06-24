信銀國際推認購退款享0.55厘優惠定存利率

信銀國際表示，客戶以iBond認購退款敍做1個月港元定期存款，可得0.55厘年利率優惠；開設3個月及6個月港元定期存款，分別可得0.7厘及0.75厘年利率，最低存款額為1萬元。資料顯示，信銀國際去年為上一批iBond客戶，提供10萬元至200萬元之1個月定期存款，可得最多0.5厘年利率。換言之，該行為今次的iBond，提供更大優惠額度。

工銀亞洲10萬元228天定存 年息0.5厘

不過，有銀行看準大手認購者或是希望經此取得優惠定息，故上調定期存款門檻。工銀亞洲表示，10萬元或以上的退款資金，開設228天港元定期存款可得0.5厘年利率優惠；開立368天港元定期存款，則可得0.6厘年利率。

翻查資料，該行為上一批iBond提供的98天定期存款優惠，資金門檻為5萬元，可得0.65厘年利率優惠，是次優惠有所調整；其餘兩項退款優惠維持不變。