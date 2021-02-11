iBond暗盤收市升幅不足3% 分析︰104元始沽貨 須注意收費

明報記者 胡學能

今批iBond最終發行額為200億港元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲3手，保證息率與第七批（4239）同為2厘。昨在耀才、輝立及富途暗盤，最高均曾突破103元水平，但收市分別收報102.95元、103元及102.8元，相比第七批iBond於耀才暗盤曾高見104元、收市103.35元為遜色。

胡孟青：若見104元 短炒可沽出

獨立股評人胡孟青表示，若今日上市見104元或以上都很「和味」，短炒者可考慮沽出套現，但若價格與昨日暗盤價相若，甚至低於暗盤價，可以「擺一擺」先繼續持有，「唔走都無所謂」。她指出，iBond回報雖不及高息股、房地產信託基金（REITs），散戶倘不急用錢，可繼續持有iBond，有穩定派息，而且未來通脹勢頭明顯，作為分散投資風險的資產配置亦無妨。

每次iBond掛牌，市場均預料機構投資者會入場掃貨，會推高價格，但回顧第七批iBond於去年11月掛牌，初期價格升幅並不顯著，當時首日僅升2.75%，一個月後才見債價才見104元（見圖）。中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀表示，機構投資者雖對今批iBond有需求，但可能已在昨日暗盤價上反映，若今日上市見104、105元，機構投資者未必會進場。張佩儀又提醒散戶要注意沽貨成本，經銀行認購iBond的散戶，需注意經銀行場外交易市場放售iBond，價格一般較券商的差，價差或達0.5元，若將債券轉倉至股票戶口，應留意有否轉倉費。

銀行客沽出或收手續費

本地多家銀行早前就今批iBond認購推出多項豁免優惠，大型銀行如匯豐，提供豁免轉貨申請手續費至今年7月底，渣打就iBond債券轉至渣打股票投資戶口豁免收費，然而並非所有銀行都列明豁免的費用。胡孟青指出，一般而言，經銀行認購iBond散戶，若將之轉倉到股票戶口，成本比在銀行場外交易費廉宜，但亦要留意銀行對於客戶沽出iBond的手續費，相較券商而言「並不客氣」。