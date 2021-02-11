小鵬汽車料下月港上市集資156億

昨晚美股早段升6%

據悉，已通過上市聆訊的小鵬汽車，目標在7月掛牌，籌集最多20億美元（約156億港元）資金。消息人士透露，小鵬上市後的資金將會用作科技研發、拓展市場網絡及充電站等。該人士亦稱，集團現時主要發展中國內地及歐洲市場。

小鵬股價最近隨一眾車股回勇，來港上市消息一出，昨晚在美股早段升6%最高42.62美元。小鵬汽車赴美上市不足1年，股價曾炒上逾70美元，雖然目前從高位回落不少，但仍較15美元的上市價倍升。另外，集團今年5月交付量達5686台，較去年同期大增483%。

另一間已通過聯交所上市聆訊的悠可集團，據報計劃集資4億至6億美元（約31億至47億港元），並由中信証券及瑞信擔任聯席保薦人。悠可集團於上市前引入多名投資者，包括騰訊（0700）前副總裁彭志堅創立的元生資本、中國平安（2318）、金鎰資本及嗶哩嗶哩（9626）。

和黃醫藥傳非上限45元定價

昨日截止招股的長和（0001）旗下生物和黃醫藥（0013），據路透旗下IFR報道，將以每股40.09元定價，集資5.37億美元（約41.7億港元），即不以上限45元定價。而奈雪的茶（2150）同於昨日截飛，據報擬以上限19.8元定價，消息指奈雪的茶是次接獲逾60萬人認購，公開認購倍數約430倍，凍資近2200億元。

明報記者

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