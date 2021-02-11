港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%

明報記者 陳子凌

港航回覆，隨着未來幾年整合和業務顯著減縮，約700名駐港和海外員工將受昨日開始的裁員行動影響，公司會依照僱傭合約條款及《勞工法例》為受影響員工提供補償方案。不過，港航未有披露是次有多少香港員工受影響。

該公司自去年2月疫情爆發初期，以及去年12月政府兩輪保就業計劃結束後分別裁員400人及250人，其間推出多輪減薪及無薪假安排，並曾將飛機餐櫃等用品放售。

港航：過去節約措施 只能輕微援助

今年6月9日，港航預告需要再裁員，考慮到未來一年旅遊需求低，宣布機隊期內將只維持約8架空中巴士A330以支持貨運業務和有限度客運服務，12架A320飛機在7月起停飛一年，所有A320機師將要放帶薪假，每放6個月獲1個月工資，放9個月有兩個月工資。

港航當時表示，希望先透過A320機師的帶薪假計劃和其他員工自願帶薪假計劃減少過剩人手，經此安排後的過剩人員才會以自願帶薪假計劃及裁員等方式處理。

港航昨日解釋，過去兩年雖然努力減輕疫情帶來的影響，為保公司能夠生存及盡量保障員工的工作，過去實施節約成本措施和推行無薪假計劃。同時為應對市場轉變，加快整合並時刻調整業務策略，以及申請政府多個紓困計劃，但港航承認，這些措施對維持業務只能提供輕微的援助。

9條新貨運航線獲批 未有開通時間表

公司指仍在疫情下掙扎求存，現正處於嚴峻的求存狀况。為保障未來，現時最迫切是將公司組織變得更精簡和更具效率，以確保能夠在未來可持續運作。此外，港航已在6月12日將高級管理人員的減薪幅度由目前的15%上調至36%，視乎個別職級而定；副總經理或以上級別員工無薪假計劃將延長，減薪幅度亦較之前的計劃上調。另外，港航透露，現時已有約600名合資格駐港員工獲批申請自願帶薪假計劃。

港航疫下變陣主攻貨運，客運方面目前僅得上海航線仍在運作，旗下香港貨運航空上月前宣布，去年12月向空運牌照局申請營運的9條新貨運航線已獲批，新航點分別為清奈、東京、馬尼拉、雅加達、德里、悉尼、墨爾本、列日和米蘭，但未有定期航班開通時間表。