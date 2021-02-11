港航再裁700人 規模歷來最大 累計削近1400人 高管減薪幅度增至36%

【明報專訊】月初已預告將裁員的香港航空，昨宣布裁減700名駐港和海外員工，約佔現時三分之一人手，為疫情以來3次裁員中涉及人數最多，但已少過此前盛傳的裁員千人。港航指已上調高級管理人員的減薪幅度，以及將副總經理或以上級別的無薪假計劃延長。港航同時呼籲政府能考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。
明報記者 陳子凌
港航回覆，隨着未來幾年整合和業務顯著減縮，約700名駐港和海外員工將受昨日開始的裁員行動影響，公司會依照僱傭合約條款及《勞工法例》為受影響員工提供補償方案。不過，港航未有披露是次有多少香港員工受影響。
該公司自去年2月疫情爆發初期，以及去年12月政府兩輪保就業計劃結束後分別裁員400人及250人，其間推出多輪減薪及無薪假安排，並曾將飛機餐櫃等用品放售。
港航：過去節約措施 只能輕微援助
今年6月9日，港航預告需要再裁員，考慮到未來一年旅遊需求低，宣布機隊期內將只維持約8架空中巴士A330以支持貨運業務和有限度客運服務，12架A320飛機在7月起停飛一年，所有A320機師將要放帶薪假，每放6個月獲1個月工資，放9個月有兩個月工資。
港航當時表示，希望先透過A320機師的帶薪假計劃和其他員工自願帶薪假計劃減少過剩人手，經此安排後的過剩人員才會以自願帶薪假計劃及裁員等方式處理。
港航昨日解釋，過去兩年雖然努力減輕疫情帶來的影響，為保公司能夠生存及盡量保障員工的工作，過去實施節約成本措施和推行無薪假計劃。同時為應對市場轉變，加快整合並時刻調整業務策略，以及申請政府多個紓困計劃，但港航承認，這些措施對維持業務只能提供輕微的援助。
9條新貨運航線獲批 未有開通時間表
公司指仍在疫情下掙扎求存，現正處於嚴峻的求存狀况。為保障未來，現時最迫切是將公司組織變得更精簡和更具效率，以確保能夠在未來可持續運作。此外，港航已在6月12日將高級管理人員的減薪幅度由目前的15%上調至36%，視乎個別職級而定；副總經理或以上級別員工無薪假計劃將延長，減薪幅度亦較之前的計劃上調。另外，港航透露，現時已有約600名合資格駐港員工獲批申請自願帶薪假計劃。
港航疫下變陣主攻貨運，客運方面目前僅得上海航線仍在運作，旗下香港貨運航空上月前宣布，去年12月向空運牌照局申請營運的9條新貨運航線已獲批，新航點分別為清奈、東京、馬尼拉、雅加達、德里、悉尼、墨爾本、列日和米蘭，但未有定期航班開通時間表。