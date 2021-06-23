安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸

近月，疫苗接種計劃在全球各地展開，令到新冠病毒肺炎新增個案持續下跌，不少市場人士對美國經濟增長前景樂觀，亦有預計指出，美國今年的經濟增長將達到7.5%或以上。Nick Hayes表示，當中美國10年期國債收益率在今年第一季度上升約80個基點（100基點等於1厘），導致全球利率市場出現負回報。

未見持續通脹壓力

由於固定收益投資是由許多不同類型的資產組成，這些資產在經濟周期中的不同時間點，都會有不同的表現，因此他沒有將焦點放在預測投資固定收益的最佳時機上。

他指出，「年初至今，看到政府債券受挫，但同時信貸息差繼續收窄對整體債券表現有正面影響。債券具備重要的分散投資作用，因此投資者在任何時候都可以在債券市場獲得符合預期的回報。」

投資債券時，需要留意通脹走勢，一般而言當通脹上升，政府可能會調高利率以減低國民借貸意欲。利率往往與債價呈反向關係，當利率上升，債價將會下跌，反之亦然。在經濟復蘇下，美國通脹超出市場預期，5月份通脹率按年升5%，創13年新高。Nick解釋，現時全球物價（尤其石油價格）同比上漲，加上市場對疫情後的經濟增長預期反映在資產價格上，導致整體通脹率急劇攀升。他表示，關鍵問題是通脹是長期抑或暫時，由於沒有證據顯示持續的通脹壓力如工資上漲等會出現，因此認為通脹升溫是短暫的。

債券市場於現水平吸引，投資者可趁低吸納。在投資級債券方面，他在有份管理的債券基金增持評級較低的次級金融債券和企業混合債券；而在高收益領域，傾向持有質量較高的短期債券，尤其是美國的服務、科技、醫療保健和資本品等。

新興市場選強勢貨幣債券

至於新興市場方面，相比起當地貨幣，他更偏好以強勢貨幣發行的債券。目前，他看好電子商務企業及受益於國際貨幣基金組織（IMF）援助的主權債券。而在亞洲地區，正留意某些BB級或B級的中國房地產債券，因為這些債券能提供吸引的收益率、息差，同時具有分散投資的作用。惟要留意，較高收益率也伴隨着更高的風險。考慮到愈來愈嚴格的中國房地產政策，以及個別企業的盈利警告等問題，故在過去數月已減少相關資產的持倉。

ESG目標資產長線看好

長線投資策略方面，他表示，未來將聚焦於通過分散固定收益風險因素及確保實現「環境、社會和企業管治」（ESG）目標的資產，相信可於整個經濟周期中，提供具吸引力的風險調整後回報。而短期內，鑑於2021年收益率上升，會對存續期因素的態度由謹慎變得轉為較樂觀。

其他投資建議方面，Nick表示，2021年市場情况反映出債券是一種可以如股票般波動的資產類別，在環球市場充滿不確定因素的情况下，投資者不僅要考慮其投資組合的整體目標回報，亦要評估個人可承擔風險的能力，以建立一個能提供具吸引力的風險調整後回報組合，而非單純着眼於總回報率。

他續稱，現時普遍市場收益率處於低位，部分市場更邁向負利率，投資者可透過靈活的策略接觸更廣泛的全球投資機會，同時增強投資組合中地區及資產類別的多元化。

黃清瑤 明報記者

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