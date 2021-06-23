經濟
黃清瑤 基金特區

基金特區

安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸

【明報專訊】新冠病毒疫苗已在全球各地陸續接種，就以美國為例，截至本周一（21日）的最新數據顯示，有1.77億國民已接種至少1劑疫苗，佔全國人口54%。疫苗接種進度理想，市場預期今年美國經濟增長將達到頂峰。理論上，經濟增長加速將會令通脹升溫及帶動息率向上，令債價下跌、影響債券投資回報。安盛投資管理總回報及固定收益資產配置主管Nick Hayes（圖）接受本報專訪時表示，沒有證據顯示通脹會持續上升，相信通脹升溫只是短暫的，投資者可在債券市場發掘機會。

近月，疫苗接種計劃在全球各地展開，令到新冠病毒肺炎新增個案持續下跌，不少市場人士對美國經濟增長前景樂觀，亦有預計指出，美國今年的經濟增長將達到7.5%或以上。Nick Hayes表示，當中美國10年期國債收益率在今年第一季度上升約80個基點（100基點等於1厘），導致全球利率市場出現負回報。

未見持續通脹壓力

由於固定收益投資是由許多不同類型的資產組成，這些資產在經濟周期中的不同時間點，都會有不同的表現，因此他沒有將焦點放在預測投資固定收益的最佳時機上。

他指出，「年初至今，看到政府債券受挫，但同時信貸息差繼續收窄對整體債券表現有正面影響。債券具備重要的分散投資作用，因此投資者在任何時候都可以在債券市場獲得符合預期的回報。」

投資債券時，需要留意通脹走勢，一般而言當通脹上升，政府可能會調高利率以減低國民借貸意欲。利率往往與債價呈反向關係，當利率上升，債價將會下跌，反之亦然。在經濟復蘇下，美國通脹超出市場預期，5月份通脹率按年升5%，創13年新高。Nick解釋，現時全球物價（尤其石油價格）同比上漲，加上市場對疫情後的經濟增長預期反映在資產價格上，導致整體通脹率急劇攀升。他表示，關鍵問題是通脹是長期抑或暫時，由於沒有證據顯示持續的通脹壓力如工資上漲等會出現，因此認為通脹升溫是短暫的。

債券市場於現水平吸引，投資者可趁低吸納。在投資級債券方面，他在有份管理的債券基金增持評級較低的次級金融債券和企業混合債券；而在高收益領域，傾向持有質量較高的短期債券，尤其是美國的服務、科技、醫療保健和資本品等。

新興市場選強勢貨幣債券

至於新興市場方面，相比起當地貨幣，他更偏好以強勢貨幣發行的債券。目前，他看好電子商務企業及受益於國際貨幣基金組織（IMF）援助的主權債券。而在亞洲地區，正留意某些BB級或B級的中國房地產債券，因為這些債券能提供吸引的收益率、息差，同時具有分散投資的作用。惟要留意，較高收益率也伴隨着更高的風險。考慮到愈來愈嚴格的中國房地產政策，以及個別企業的盈利警告等問題，故在過去數月已減少相關資產的持倉。

ESG目標資產長線看好

長線投資策略方面，他表示，未來將聚焦於通過分散固定收益風險因素及確保實現「環境、社會和企業管治」（ESG）目標的資產，相信可於整個經濟周期中，提供具吸引力的風險調整後回報。而短期內，鑑於2021年收益率上升，會對存續期因素的態度由謹慎變得轉為較樂觀。

其他投資建議方面，Nick表示，2021年市場情况反映出債券是一種可以如股票般波動的資產類別，在環球市場充滿不確定因素的情况下，投資者不僅要考慮其投資組合的整體目標回報，亦要評估個人可承擔風險的能力，以建立一個能提供具吸引力的風險調整後回報組合，而非單純着眼於總回報率。

他續稱，現時普遍市場收益率處於低位，部分市場更邁向負利率，投資者可透過靈活的策略接觸更廣泛的全球投資機會，同時增強投資組合中地區及資產類別的多元化。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

相關字詞﹕亞洲 房地產 通脹 債券 新冠病毒

上 / 下一篇新聞

恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
調查：95%內地人對理財通有興趣
調查：95%內地人對理財通有興趣
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
華融需18月內採復牌補救行動
華融需18月內採復牌補救行動
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
友邦獲批湖北籌建分公司
友邦獲批湖北籌建分公司
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
彌明生活百貨去年純利升71%
彌明生活百貨去年純利升71%
利福認購富力旗下維好票據
利福認購富力旗下維好票據
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
技術取勝：威高股份短線或有後抽
技術取勝：威高股份短線或有後抽
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
周顯：打疫苗熱潮掀起
周顯：打疫苗熱潮掀起
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記