經濟

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信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記

【明報專訊】發展商為配合政府鼓勵市民接種疫苗，其中信和集團旗下黃廷方慈善基金及華置（0127）共同贊助，送出觀塘凱滙二期1個實用449方呎、價值約1080萬元一房單位，作疫苗抽獎活動終極大獎，接受市民登記首個星期（6月15日至昨日），已經獲逾100萬名香港居民登記，反應熱烈。

發展商表示，疫苗抽獎網站早前已公開發布抽獎的參加資格、及登記詳情等資訊，活動由6月15日起至今年9月1日下午5時30分接受登記，合資格者可在活動網站登記，抽獎活動大使亦會在香港10個指定物業活動櫃台，協助公眾人士網上登記活動。

另一方面，新地（0016）旗下15個商場，主要包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WTC世貿中心、元朗廣場、柴灣新翠商場等，響應特區政府下月4日起接受登記的電子消費券發放計劃，將於8月1日至12月27日期間、送出總值超過1200萬元獎賞。

配合電子消費券

新地商場推1200萬獎賞

新地代理執行董事馮秀炎表示，香港市民以指定電子消費券領取平台，即八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，在新地旗下商場消費，有機會獲取多重獎賞，包括最高消費賞高達200%回贈、賺取雙倍積分高達10萬分、每月贏取iPhone 12、名貴鑽飾、5星酒店Staycation或其他潮流禮品。

與逾300品牌合作 推出「感謝月」

馮續指，集團旗下商場亦將與逾300個人氣品牌合作推出「感謝月」，市民可用低至1元換購約1,000件潮流產品，另增設「新地購物一站通」網上購物平台，以低至7折購買潮流品牌購物禮券等，希望藉以刺激本港消費。

相關字詞﹕新地 電子消費券 疫苗抽獎 信和置業

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