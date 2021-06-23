羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層

面積6782呎 折合呎價5308元

根據土地註冊處資料，上述葵涌石蔭梨木道73號海暉中心低層全層，建築面積約6782方呎，上月以3600萬元成交，折合呎價約5308元。買家以力遠投資有限公司作登記，公司董事包括裕泰興董事總經理羅守耀及其妻等人。

另外，九倉（0004）、南豐發展，會德豐負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON車位，屢獲城中名人大手購入；土地註冊處資料顯示，有「低調殼王」之稱號的商人高振順，上月以每個980萬元購入項目三個車位，合共即2940萬元。

「低調殼王」近3000萬 掃MOUNT NICHOLSON三車位

翻查資料，高振順在2016年11月以6.52億元購入項目兩個實用面積合共8855方呎單位，實呎73,631元。

青山道工廈今強拍 底價8億

另外，第一太平戴維斯表示，長沙灣青山道646、648及648A號豐華工業大廈，今日上午10時進行強拍，拍賣底價為8億元。

上述項目由高山企業（0616）持有大部份業權，佔地約9205方呎，現狀為一幢於1960年落成的七層高工業大廈，若以地積比率約12倍作重建商廈計，總樓面約11.05萬方呎，意味每方呎樓面價約7239元。