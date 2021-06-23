財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎

上述Capital Chance Limited公司董事為林漢華、梁淑冰，市場有消息稱，相關地皮或由新地（0016）及恒地（0012）持有，而有關公司在區內一帶亦持有其他地皮。本報曾向恒地及新地查詢，但至截稿前未獲回覆。

雅居樂鰂魚涌合作社地盤 批建14層高住宅

另屋宇署公布，該署於4月共批出16份建築圖則，包括7項住宅及商住發展等，除上述米埔項目外，雅居樂（3383）鰂​魚涌柏架山道2至8號前公務員合作社地盤，獲批建1座14層高住宅，涉27,715方呎樓面。

會德豐灣仔春園街、三板街項目，獲批建1座25層高商住物業，涉34,413方呎住宅及3666方呎非住宅物業。同時，由Lucky Step Properties Limited持有的港島西半山羅便臣道62E號，亦獲批建1座24層高（在3層低層地下之上）商住物業，提供33,725方呎住宅及逾1500方呎非住宅樓面。

宏安洋松街批建6萬呎商住項目

九龍方面，宏安地產（1243）大角嘴洋松街50至62號及菩提街6至8號項目，獲批建1座21層高（在3層基座之上）商住項目，住宅樓面涉51,289方呎，另有逾1萬方呎非住宅樓面。