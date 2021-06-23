海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高

成交價605萬 締造屋苑同類最高

劉浩勤續指，上述海翩匯單位原業主，於2016年以324.5萬元一手購入單位，持貨近5年，帳面獲利280.5萬元，賺幅為86%。

元朗方面，中原副區域營業經理王勤學表示，區內指標屋苑YOHO系列，最近3日連錄8宗買賣，包括兩宗逾千萬元成交，其中YOHO Midtown第2座中層D室，實用面積972方呎、3房套房連士多房間隔，原業主放盤叫價1600萬元，減價40萬元或2.5%後，以1560萬元沽出、實呎16,049元；原業主2017年5月以1338萬元買入單位，帳面獲利222萬元或17%。

YOHO Midtown連錄逾千萬成交

同屋苑亦新錄7座低層D室成交，實用面積901方呎、3房套房連儲物房及工人房，以1218萬元易手、實呎13518元；原業主2012年12月以735萬元買入單位，帳面獲利483萬元，期內升值66%。

至於荃灣愉景新城，6月迄今暫錄6宗成交，對比上月同期下跌3宗或五成，但仍錄得高價成交。

愉城三房1090萬易手 創同類新高

中原首席分區營業經理劉智佳表示，愉景新城新錄9座高層A室易手，屬實用面積652方呎3房連套房戶，以1090萬元成交、實呎16,718元，成交價破屋苑同類型新高。原業主早於2003年以239.8萬元買入單位，持貨18年，帳面獲利850.2萬元、升值3.5倍。