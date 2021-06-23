柏傲莊I、II周六突擊發售95伙

個別餘貨最高加價近15%

柏傲莊I昨晚上載之4號價單涉9伙三房戶，實用面積625至814方呎，折實價1512.5萬至2035萬元、折實實呎2.4萬至2.7萬元。

同時，柏傲莊II上載之5號價單涉19伙，包括5伙兩房及14伙三房戶，實用面積454至863方呎，折實價1221.7萬至2370.8萬元、折實實呎2.4萬至2.8萬元。

發展商亦更新舊價單，兩期合共約有19伙加價，相比去年價錢，加幅約1.8%至14.8%。

愛海頌周六發售最後103伙

另長實（1113）即將入伙的深水埗愛海頌，周六發售最後103伙；項目2019年底推出以來累沽773伙、套現74億元，而周六發售的103伙，包括25伙2房戶及78伙3房戶；以最新價單顯示，兩房戶折實入場費927.3萬元起。

利奧坊．曦岸加推10伙 周六發售

會德豐啟德MONACO、GRANDE MONACO，本月28日起削減1%折扣，最高折扣減至18.5%。

恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸亦加推10伙周六發售，一房折實630.9萬元起，同系鄰近佐敦港鐵站本木，加推4伙周五發售。

西貢尚林洋房4350萬售出

新盤交投暢旺，連帶較「冷門」的新界豪宅亦錄高價成交；國際集團牽頭發展、早於2016年10月已推出的西貢尚林，最新售出C號屋，實用面積2014方呎另連花園，成交價4350萬元、實呎2.15萬元，買家獲270日長成交期、可提前入住，為項目逾一年來首宗一手成交。

上源洋房4280萬元沽

萬科香港屯門掃管笏上源亦新售出22號洋房，實用面積2707方呎連花園，成交價4280萬元，實呎1.58萬元。