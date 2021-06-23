新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高

明報記者 林尚民

本月市場先後有多個新盤推出，6月迄今已錄得近1600宗一手成交，是今年繼5月錄得約2150宗一手成交後，今年單月次高成交量。可留意的是，長實中半山21 BORRETT ROAD，自今年2月以實呎13.6萬元「開齋」售出一個特色戶、並創亞洲分層單位新高呎價後，銷情一直保持活躍，本月迄今連錄6宗成交；吸金近12億元，為本月成交量、涉金額最多的豪宅新盤。

BORRETT連沽6伙 吸金近12億最勁

事實上，21 BORRETT ROAD昨再透過招標售出一伙，為19樓2號室，屬實用面積2154方呎四房設計，連兩個車位成交價1.6952億元、實呎78,700元，買家成交期180日。若統計今年2月錄得首宗成交至今，21 BORRETT ROAD累售14伙，套現總額達33.5億元。

另外，部署下半年推售黃竹坑港島南岸2期、九龍半山龍駒道3號兩個全新盤的嘉里（0683），同系龍駒道9號緹山，亦透過招標售出一幢洋房，為17號洋房，實用面積2857方呎、另連1235方呎花園及941方呎天台，成交價1.7億元、實呎59,503元，買家選用60天成交期，為緹山本月首宗一手成交。

緹山本月首錄成交 洋房1.7億沽

資料顯示，項目仍有兩伙，包括實用面積5170方呎另連花園的5號別墅，以及實用面積1699方呎的1座5樓B室，正進行招標，相信再有機會錄得大額成交。同系九龍喇沙利道瀚名，亦以招標售出20樓A室、實用面積1132方呎3房戶，成交價3743.8萬元、實呎33,072元，成交價、實呎創項目最高紀錄；瀚名今年初推出至今累售3伙，吸金約1.1億元。

瀚名三房3743萬沽呎價3.3萬雙破頂

與此同時，啟德跑道區首個推售樓盤、中海外（0688）旗下樓花期約21個月的維港1號，今日將開放位於九龍灣號國際交易中心之示範單位予傳媒參觀，估計日內開價。

中海外今向傳媒開放維港1號示位

中海外地產董事總經理游偉光表示，啟德發展區規模龐大，總規劃面積超過320公頃，而跑道區可說是獨一無二的臨海高端私人住宅區，相信維港1號將是市場焦點所在。