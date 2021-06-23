經濟

香港地產

新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高

【明報專訊】6月新盤交投熾熱，在多個樓盤熱銷帶動下，本月整體一手成交已直撲1600宗，等同5月全月錄約2150宗近75%，為今年次高按月成交量；本月大額豪宅交投亦見活躍，至昨日為止，市場錄得至少10宗逾1億元之豪宅買賣，吸金總額近21億元，當中長實（1113）港島中半山 21 BORRETT ROAD，6月內連沽6伙、套現近12億元，成績最彪炳。

明報記者 林尚民

本月市場先後有多個新盤推出，6月迄今已錄得近1600宗一手成交，是今年繼5月錄得約2150宗一手成交後，今年單月次高成交量。可留意的是，長實中半山21 BORRETT ROAD，自今年2月以實呎13.6萬元「開齋」售出一個特色戶、並創亞洲分層單位新高呎價後，銷情一直保持活躍，本月迄今連錄6宗成交；吸金近12億元，為本月成交量、涉金額最多的豪宅新盤。

BORRETT連沽6伙 吸金近12億最勁

事實上，21 BORRETT ROAD昨再透過招標售出一伙，為19樓2號室，屬實用面積2154方呎四房設計，連兩個車位成交價1.6952億元、實呎78,700元，買家成交期180日。若統計今年2月錄得首宗成交至今，21 BORRETT ROAD累售14伙，套現總額達33.5億元。

另外，部署下半年推售黃竹坑港島南岸2期、九龍半山龍駒道3號兩個全新盤的嘉里（0683），同系龍駒道9號緹山，亦透過招標售出一幢洋房，為17號洋房，實用面積2857方呎、另連1235方呎花園及941方呎天台，成交價1.7億元、實呎59,503元，買家選用60天成交期，為緹山本月首宗一手成交。

緹山本月首錄成交 洋房1.7億沽

資料顯示，項目仍有兩伙，包括實用面積5170方呎另連花園的5號別墅，以及實用面積1699方呎的1座5樓B室，正進行招標，相信再有機會錄得大額成交。同系九龍喇沙利道瀚名，亦以招標售出20樓A室、實用面積1132方呎3房戶，成交價3743.8萬元、實呎33,072元，成交價、實呎創項目最高紀錄；瀚名今年初推出至今累售3伙，吸金約1.1億元。

瀚名三房3743萬沽呎價3.3萬雙破頂

與此同時，啟德跑道區首個推售樓盤、中海外（0688）旗下樓花期約21個月的維港1號，今日將開放位於九龍灣號國際交易中心之示範單位予傳媒參觀，估計日內開價。

中海外今向傳媒開放維港1號示位

中海外地產董事總經理游偉光表示，啟德發展區規模龐大，總規劃面積超過320公頃，而跑道區可說是獨一無二的臨海高端私人住宅區，相信維港1號將是市場焦點所在。

相關字詞﹕豪宅成交 新盤推售 維港1號 緹山

上 / 下一篇新聞

恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
調查：95%內地人對理財通有興趣
調查：95%內地人對理財通有興趣
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
華融需18月內採復牌補救行動
華融需18月內採復牌補救行動
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
友邦獲批湖北籌建分公司
友邦獲批湖北籌建分公司
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
彌明生活百貨去年純利升71%
彌明生活百貨去年純利升71%
利福認購富力旗下維好票據
利福認購富力旗下維好票據
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
技術取勝：威高股份短線或有後抽
技術取勝：威高股份短線或有後抽
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
周顯：打疫苗熱潮掀起
周顯：打疫苗熱潮掀起
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸