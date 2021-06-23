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經濟
2021年6月23日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
調查：95%內地人對理財通有興趣
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
華融需18月內採復牌補救行動
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
友邦獲批湖北籌建分公司
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
彌明生活百貨去年純利升71%
利福認購富力旗下維好票據
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
技術取勝：威高股份短線或有後抽
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
周顯：打疫苗熱潮掀起
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸
周顯：打疫苗熱潮掀起
【明報專訊】在開始打疫苗的時候，香港人熱鬧了一陣子，但過了不久，漸漸又淡了下來。我本來以為，打疫苗的數字將會逐漸減慢，可是，在最近，忽然又鬧得熱哄哄起來。
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