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年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉

【明報專訊】《金融時報》引述消息人士稱，今年初沽空「網紅股」GameStop​（GME）的倫敦對冲基金White Square Capital，將於本月關閉。消息稱，該基金在1月的散戶逼空大戰期間，蒙受了雙位數百分比的損失，可能是首隻在逼空大戰中受挫後倒閉的對冲基金。該基金高峰時期曾管理4.4億美元資產。

知情人士稱，由「沽神」保爾森（John Paulson）​旗下的Paulson & Co.前交易員克羅納維特​（Florian Kronawitter）經營的White Square Capital向投資者透露，在檢討商業模式後，將在本月關閉其主要基金，並返還資本。

高峰期管理4.4億美元資產

散戶經常在Reddit的炒股討論區Wallstreetbets等網上論壇協調行動，把一些「網紅股」的價格大幅推高，甚至蓄意令沽空「網紅股」的對冲基金「爆倉」，例如今年1月散戶就將GME的股價由不到20美元，推高至480美元以上的歷史高位。這導致美國對冲基金梅爾文資本（Melvin Capital）及Light Street資本等沽空GME的基金陷入巨額虧損，不過這些基金仍在運作。

克羅納維特稱，關閉White Square Capital的決定，是因為股票的長、短倉策略受到挑戰，太多人採取相同策略，而資金又氾濫。一名接近該基金人士表示，該基金已迅速由1月的損失收復失地，關閉的決定與沽空「網紅股」無關。不過其他在逼空大戰受挫基金仍未恢復元氣。截至上月底，梅爾文資本在今年內累計虧損達44.7%，而Light Street虧損20.1%。

（綜合報道）

[國際金融]

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