歐盟對Google廣告 展反壟斷調查

【明報專訊】歐盟委員會針對Google（GOOGL）的廣告業務，啟動新的反壟斷調查，以判斷Google是否濫用市場地位，偏袒自己的網上廣告技術服務，損害競爭對手的利益。掌管數碼政策的歐盟委員會執行副總裁韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）稱，Google幾乎存在於網上廣告供應鏈的各個層面，除搜集用戶數據用於發放針對性廣告，又出售廣告空間，並充當網上廣告中介，歐盟委員會憂慮這可能令其他廣告技術服務供應商難以競爭。
德調查蘋果iOS經營模式
歐盟委員會的調查，將聚焦於Google是否通過限制第三方訪問其在不同網站和軟件用戶數據，使其競爭對手難以在廣告領域與其競爭。Google去年的廣告收入1470億美元，其主要對手facebook（FB）的相關收入約為830億美元。
此外，德國聯邦企業聯合管理局（FCO）稱，將調查蘋果移動操作系統iOS是否圍繞iPhone打造跨越多個市場生態系統，令其他公司難以挑戰。調查將集中蘋果技術和財務資源的規模、數據獲取，以及App Store的經營模式。
iPhone 12 mini傳提前停產
台灣研究機構TrendForce引述供應鏈的消息表示，由於iPhone 12 mini的銷情未如預期，已提前在次季停產，預計新一代iPhone將以其他3款（iPhone 13、Pro、Pro Max）為銷售重心。Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，目前仍在使用的9.75億部iPhone，約2.5億部在過去3年半未升級，反映新iPhone的需求被抑壓，預料5G帶來的產品更新超級周期有望延至2022年，推動iPhone 13的銷情。