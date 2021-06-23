經濟
國際金融

歐盟對Google廣告 展反壟斷調查

【明報專訊】歐盟委員會針對Google（GOOGL）的廣告業務，啟動新的反壟斷調查，以判斷Google是否濫用市場地位，偏袒自己的網上廣告技術服務，損害競爭對手的利益。掌管數碼政策的歐盟委員會執行副總裁韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）稱，Google幾乎存在於網上廣告供應鏈的各個層面，除搜集用戶數據用於發放針對性廣告，又出售廣告空間，並充當網上廣告中介，歐盟委員會憂慮這可能令其他廣告技術服務供應商難以競爭。

德調查蘋果iOS經營模式

歐盟委員會的調查，將聚焦於Google是否通過限制第三方訪問其在不同網站和軟件用戶數據，使其競爭對手難以在廣告領域與其競爭。Google去年的廣告收入1470億美元，其主要對手facebook（FB）的相關收入約為830億美元。

此外，德國聯邦企業聯合管理局（FCO）稱，將調查蘋果移動操作系統iOS是否圍繞iPhone打造跨越多個市場生態系統，令其他公司難以挑戰。調查將集中蘋果技術和財務資源的規模、數據獲取，以及App Store的經營模式。

iPhone 12 mini傳提前停產

台灣研究機構TrendForce引述供應鏈的消息表示，由於iPhone 12 mini的銷情未如預期，已提前在次季停產，預計新一代iPhone將以其他3款（iPhone 13、Pro、Pro Max）為銷售重心。Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，目前仍在使用的9.75億部iPhone，約2.5億部在過去3年半未升級，反映新iPhone的需求被抑壓，預料5G帶來的產品更新超級周期有望延至2022年，推動iPhone 13的銷情。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
調查：95%內地人對理財通有興趣
調查：95%內地人對理財通有興趣
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
華融需18月內採復牌補救行動
華融需18月內採復牌補救行動
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
友邦獲批湖北籌建分公司
友邦獲批湖北籌建分公司
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
彌明生活百貨去年純利升71%
彌明生活百貨去年純利升71%
利福認購富力旗下維好票據
利福認購富力旗下維好票據
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
技術取勝：威高股份短線或有後抽
技術取勝：威高股份短線或有後抽
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
周顯：打疫苗熱潮掀起
周顯：打疫苗熱潮掀起
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸