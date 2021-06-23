歐盟對Google廣告 展反壟斷調查

德調查蘋果iOS經營模式

歐盟委員會的調查，將聚焦於Google是否通過限制第三方訪問其在不同網站和軟件用戶數據，使其競爭對手難以在廣告領域與其競爭。Google去年的廣告收入1470億美元，其主要對手facebook（FB）的相關收入約為830億美元。

此外，德國聯邦企業聯合管理局（FCO）稱，將調查蘋果移動操作系統iOS是否圍繞iPhone打造跨越多個市場生態系統，令其他公司難以挑戰。調查將集中蘋果技術和財務資源的規模、數據獲取，以及App Store的經營模式。

iPhone 12 mini傳提前停產

台灣研究機構TrendForce引述供應鏈的消息表示，由於iPhone 12 mini的銷情未如預期，已提前在次季停產，預計新一代iPhone將以其他3款（iPhone 13、Pro、Pro Max）為銷售重心。Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，目前仍在使用的9.75億部iPhone，約2.5億部在過去3年半未升級，反映新iPhone的需求被抑壓，預料5G帶來的產品更新超級周期有望延至2022年，推動iPhone 13的銷情。

（綜合報道）

[國際金融]