聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲

不過聯儲局官員近日的發言，似乎陷入鷹鴿之爭。明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德（James Bullard）已在上周放鷹，估計明年底將開始加息。他本周又警告潛在通脹存在上行風險，建議聯儲局政策須保持靈活，並需為調整QE作準備。後年有投票權的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan）亦表示，調整資產購買計劃「宜早不宜遲」，認為調整政策有助聯儲局實現通脹目標。

聖路易斯行長警告通脹風險

整體而言，聯儲局對經濟前景樂觀。鮑威爾的證辭表示，美國經濟已持續改善，廣泛的疫苗接種，與前所未有的貨幣及財政政策，為經濟復蘇提供強而有力的支持。經濟活動與就業指標繼續轉強，令美國今年的實際GDP似乎有望實現數10年來最快的增長。經濟活動重啟，加上財政措施的支持，家庭支出正快速增長，房地產行業強勁，商業投資穩步提升，儘管一些行業受供應所限，增長受阻。

鮑威爾稱勞動市場發展不均

鮑威爾稱，雖然勞動力市場持續改善，但發展不均衡。5月的失業率仍保持在5.8%高位，但這數字未能反映人力短缺，勞動參與率未見顯著回升。他預期隨着疫苗接種增加，就業增長應在未來數月回升。鮑威爾認同，近幾個月通脹率明顯上升，認為這某程度反映疫情初期的低基數影響，加上油價上漲對能源價格的傳導、經濟持續開放刺激支出反彈，以及供應瓶頸等因素，都加劇價格上行壓力。當這些暫時的供應影響消退，通脹將回落至聯儲局的長期目標。

聯儲局上周突然「放鷹」，令部分對冲基金措手不及。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至6月15日當周，槓桿基金增持了21,347份美元空倉合約，增幅是1月中以來最高。不料聯儲局在6月16日的議息會議，釋出提早加息的信號，促使大量基金重新購入美元，令美匯指數由90左右，反彈至92。

（綜合報道）

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