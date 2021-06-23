聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲

【明報專訊】市場等待聯儲局主席鮑威爾凌晨出席眾議院新冠病毒危機特別委員的聽證會，解釋聯儲局應對疫情的政策，午夜前美股三大指數微升。根據鮑威爾預先公布的證辭，他重申通脹上行壓力只是短暫，最終會回落至聯儲局預設的目標。聯儲局第三把交椅、擁有永久投票權的紐約聯儲銀行長威廉斯（John Williams）對通脹亦有類似看法，認為美國通脹增長加快，主要由於一些臨時因素，一旦物價完全適應重新開放的經濟，通脹增長可望放緩。他昨晚重申，目前尚未是加息或削減QE的時機。
不過聯儲局官員近日的發言，似乎陷入鷹鴿之爭。明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德（James Bullard）已在上周放鷹，估計明年底將開始加息。他本周又警告潛在通脹存在上行風險，建議聯儲局政策須保持靈活，並需為調整QE作準備。後年有投票權的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan）亦表示，調整資產購買計劃「宜早不宜遲」，認為調整政策有助聯儲局實現通脹目標。
聖路易斯行長警告通脹風險
整體而言，聯儲局對經濟前景樂觀。鮑威爾的證辭表示，美國經濟已持續改善，廣泛的疫苗接種，與前所未有的貨幣及財政政策，為經濟復蘇提供強而有力的支持。經濟活動與就業指標繼續轉強，令美國今年的實際GDP似乎有望實現數10年來最快的增長。經濟活動重啟，加上財政措施的支持，家庭支出正快速增長，房地產行業強勁，商業投資穩步提升，儘管一些行業受供應所限，增長受阻。
鮑威爾稱勞動市場發展不均
鮑威爾稱，雖然勞動力市場持續改善，但發展不均衡。5月的失業率仍保持在5.8%高位，但這數字未能反映人力短缺，勞動參與率未見顯著回升。他預期隨着疫苗接種增加，就業增長應在未來數月回升。鮑威爾認同，近幾個月通脹率明顯上升，認為這某程度反映疫情初期的低基數影響，加上油價上漲對能源價格的傳導、經濟持續開放刺激支出反彈，以及供應瓶頸等因素，都加劇價格上行壓力。當這些暫時的供應影響消退，通脹將回落至聯儲局的長期目標。
聯儲局上周突然「放鷹」，令部分對冲基金措手不及。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至6月15日當周，槓桿基金增持了21,347份美元空倉合約，增幅是1月中以來最高。不料聯儲局在6月16日的議息會議，釋出提早加息的信號，促使大量基金重新購入美元，令美匯指數由90左右，反彈至92。