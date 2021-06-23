港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主

投連險為主 港排名第5

蘇黎世壽險產品以投連險為主，去年相關業務排名為香港第5位，相對前列同業保費以整付為主，蘇黎世則未有整付的產品。歐睿暉表示過去未有整付產品，未能吸收這類客群，但新架構下自主性增加，長遠而言該行將會推出整付投連險產品。去年股票市場熾熱帶動投連險增長，今年首季蘇黎世投連險保費按年增58.65%，不過近期股票因聯儲局加息預期增加波動，問及對今年投連業務影響，歐睿暉指出投連險是中長線計劃，供款可協助客戶以平均成本投資，股市低迷有利入市，因此也有其需求。

暫無計劃建立代理渠道

蘇黎世產品全數經由經紀銷售，沒有自己的代理。歐睿暉表示，經紀可向客戶提供多於一家壽險公司的產品，可更適切客戶的需要，而且他們可集中開發經紀較關注的高階客層產品，目前沒有計劃建立代理渠道。至於銀保和直銷渠道，則希望在未來兩至三年，做好客戶和銷售伙伴體驗服務等基礎後，再作考慮。