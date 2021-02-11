比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元

明報記者 陳麗歡

據內媒《21世紀經濟》報道，比特幣中國宣布，全面退出於2019年投資的新加坡虛擬貨幣交易平台「ZG.COM」，其股份亦已被迪拜某加密基金會全額收購，具體出售條款目前尚未公開。

內地首家虛擬貨幣交易平台

報道引述比特幣中國表示，響應國內政策已完全退出加密貨幣交易業務。比特幣中國早於2011年成立，是內地第一間虛擬貨幣交易平台，也曾是最大的比特幣交易平台。同時為「Bitcoin」中文名的命名者，其後於2017年9月，人行加強對代幣的監管，比特幣中國平台亦於一周後暫停在國內的運作，轉陣到新加坡成立平台，而「ZG.COM」是一家在美國、新加坡、愛沙尼亞、塞舌爾等地有註冊備案的獨立經營公司。

比特幣中國的官網未見有上述公布，但有發公告釐清指，平台不提供數字貨幣交易，而是交易數字貨幣衍生品，並指其用戶並沒有參與買賣數字貨幣。公告亦提及，關於部分銀行和支付機構直接禁止或間接禁止為客戶提供與虛擬貨幣相關服務的通知，目前平台暫不受影響，用戶的資金出入服務一切正常。

多個虛擬貨幣昨日走勢全日向下，比特幣昨晚低見2.88萬美元，以太幣低見1701美元，兩者均跌超過一成，且一再失守重要關口。狗狗幣則重挫25%，低見0.1634美元。本港的區塊鏈概念股昨日亦低走，火幣科技（1611）全日跌20.17%，收報13.3元。BC科技（0863）最多曾跌近半成，收報19.04元，跌3.74％。昨晚Coinbase在美股早段亦跌5%至210.77美元。

以太幣低見1701美元 跌逾一成

據《彭博社》引述Delta Exchange首席執行官Pankaj Balani表示，若比特幣跌穿3萬美元，將意味對整個虛擬貨幣市場的情緒造成巨大打擊，可能出現大量拋售活動。但他又預估，比特幣可能將在未來幾周內反彈，並挑戰4萬美元。