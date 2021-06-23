美聯系盈喜 首5月扭虧為盈

美聯集團的同系公司美聯工商舖亦表示，今年度首5個月錄得淨利約2500萬元，預料中期業績時繼續錄得淨溢利，扭虧為盈。這與在今年度上半年，受惠於香港非住宅物業市場之反彈有關。美聯集團昨日收報1.55元，升0.64%；美聯工商舖收報0.189元，無升跌。兩家公司的股價過去52周分別累計上升84.52%及90.91%。

原油業務表現佳 中信資源發盈喜

此外，中信資源（1205）亦發出盈喜。該集團根據截至5月底止今年首5個月的未經審核數股東應佔綜合溢利約為2億元，並預計6月底止中期業績會錄得未經審核股東應佔綜合溢利約為3億元，實現扭虧為盈。該集團解釋，期內原油業務，包括哈薩克斯坦的Karazhanbas油田，運營表現與同期相比顯著提升，同時受惠於期內平均原油實現售價上升和持續審慎的成本管控，令原油業務的整體財務表現更佳。同時受惠於平均鋁售價的上升，因此電解鋁板塊與同期相比由虧轉盈。該集團昨日收市報0.435元，創3個月高位，全日升2.35%，過去52周計，累計升幅多達74%。