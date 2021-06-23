經濟

港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫

【明報專訊】澳門衛生局長羅奕龍表示，香港與澳門政府已就免除兩地旅遊人士隔離要求達成初步共識，執行的時機為香港連續28日沒有本地確診個案。儘管港、澳恢復通關有望，但是摩根大通發表報告指出，門檻比想像中高，恢復通關時間亦比預期為慢。濠賭股股價昨日普遍受壓。

受上述消息影響，六大濠賭股昨日全線股價下跌，當中跌幅最大為美高梅中國（2282），全日跌5.06%；跌幅最細為永利澳門（1128），跌1.07%。

摩通下調全年賭收預測

摩根大通發表的報告認為，擬出爐的港澳恢復通關計劃，規模有限，同時時間比預期慢方面，該行因而感到失望，並直言原先估計今年第三、四季的澳門賭收可以恢復至2019年疫情前的50%及66%，現時將向下修訂為43%及58%，並估計今年全年賭收則會達到2019年疫情前的42%，較原先預期的水平降低多於5個百分點。

高盛的報告則認為，港、澳若落實通關，將有助推高旅客訪澳的數目。根據疫情爆發前的2019年為例，年內有約20%訪澳旅客來自香港，並貢獻當地賭收約15%至20%。另有約15%旅客來自經港的內地旅客。無論如何，該行估計澳門賭收在暑假期間會有進步。瑞信比摩根大通及高盛相對保守，預料今年全年賭收的水平，只會相當於2019年疫情前約40%而已，澳門復蘇之路仍然緩慢。

相關字詞﹕瑞信 高盛 摩根大通 永利澳門 美高梅中國

上 / 下一篇新聞

恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
融資受阻 恒大連續兩日賣產套現
調查：95%內地人對理財通有興趣
調查：95%內地人對理財通有興趣
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
旺旺純利增派息減 股價應聲挫
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
美聯系盈喜 首5月扭虧為盈
華融需18月內採復牌補救行動
華融需18月內採復牌補救行動
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
比特幣中國退出加密貨幣業務 售交易平台「ZG.COM」 比特幣一度跌穿3萬美元
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
安領國際下半年推「虛擬文件平台」
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
蘇富比逾億元巨鑽 接受虛幣付款
友邦獲批湖北籌建分公司
友邦獲批湖北籌建分公司
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
港註冊壽險公司 蘇黎世：更靈活自主
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
鳳凰衛視董事大換血 劉長樂辭任主席
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
英皇國際去年虧損縮窄至7.67億
彌明生活百貨去年純利升71%
彌明生活百貨去年純利升71%
利福認購富力旗下維好票據
利福認購富力旗下維好票據
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
聯儲局官員對縮表現分歧 鮑威爾：未是時候 達拉斯行長：宜早不宜遲
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
歐盟對Google廣告 展反壟斷調查
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
年初沽空「網紅股」GME 倫敦對冲基金關閉
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
張兆聰：新能源股強勢 信義能源向上突破
技術取勝：威高股份短線或有後抽
技術取勝：威高股份短線或有後抽
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
劉思明：科網股疲弱 騰訊跌穿250天線
周顯：打疫苗熱潮掀起
周顯：打疫苗熱潮掀起
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
湯文亮：聯儲局放鷹 如警告勿拋美元
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
新盤逾億成交本月10宗 吸金近21億 整體一手成交撲1600宗 今年按月次高
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
柏傲莊I、II周六突擊發售95伙
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
海翩匯開放式特色戶呎售2.4萬 二手新高
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
財團米埔地批建71幢洋房 樓面近14萬呎
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
羅守耀等3600萬購葵涌工廈全層
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
信和打針抽凱滙單位 首周錄百萬人登記
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸
安盛資管Nick Hayes：通脹升溫屬短暫 債市候低吸