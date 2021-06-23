港澳通關門檻高預期 濠賭股全線挫

受上述消息影響，六大濠賭股昨日全線股價下跌，當中跌幅最大為美高梅中國（2282），全日跌5.06%；跌幅最細為永利澳門（1128），跌1.07%。

摩通下調全年賭收預測

摩根大通發表的報告認為，擬出爐的港澳恢復通關計劃，規模有限，同時時間比預期慢方面，該行因而感到失望，並直言原先估計今年第三、四季的澳門賭收可以恢復至2019年疫情前的50%及66%，現時將向下修訂為43%及58%，並估計今年全年賭收則會達到2019年疫情前的42%，較原先預期的水平降低多於5個百分點。

高盛的報告則認為，港、澳若落實通關，將有助推高旅客訪澳的數目。根據疫情爆發前的2019年為例，年內有約20%訪澳旅客來自香港，並貢獻當地賭收約15%至20%。另有約15%旅客來自經港的內地旅客。無論如何，該行估計澳門賭收在暑假期間會有進步。瑞信比摩根大通及高盛相對保守，預料今年全年賭收的水平，只會相當於2019年疫情前約40%而已，澳門復蘇之路仍然緩慢。