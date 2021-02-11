北水8日連沽騰訊 拖累港股 累計淨沽出逾115億 股價累跌半成

明報記者 蔡穎霖

其他主要科技股亦遇沽壓，雖然美團（3690）錄得北水淨流入3.33億元為昨天次多，股價仍跌近3%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）微跌1.2%，小米（1810）則跌3.2%；「ATMX」合共拖低恒指逾189點。

恒指受制降軌 科指跑輸大市

大市方面，昨天港股高開86點後，只曾輕微擴大升幅至90點，但午後倒跌，臨近收市跌幅擴大至189點，全日收市跌179點或0.63%，報28,309點，受制於下降軌。科指全日跌1.8%跑輸大市，收報7812點。國指跌78點至10,469點。主板成交1414億元。

美10年債息返1.5厘 金融銀行股做好

美國10年期債息回升，昨日一度重上1.5厘，刺激金融銀行股走勢做好。匯控（0005）及恒生（0011）分別漲0.4%。國際油價創2018年10月以來的收市新高，三大石油股走勢上揚，中石油（0857）升5.9%，中石化（0386）升3.5%，中海油（0388）升2.8%。

券商：下半年適應新規 料科技股盈利反彈

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，主要受累於科技板塊跌勢，上半年恒指僅輕微跑贏日股及A股。他認為，上半年行業受累於內地金融監管及反壟斷法，惟相信下半年市場逐漸適應新規，預期科技股將盈利反彈，同時料恒指目標價可上升至31000點。

展望未來，伍禮賢看好四大投資主題，包括新興經濟股、石油股、家電消費股及通訊服務股。當中，新興經濟股上半年走勢落後，現時估值偏低，料下半年有望回勇，其中偏好京東（9618）、聯想（0992）。

不過伍又強調，市場並非全無風險，環球央行寬鬆政策的可持續性、中美關係包括中概股在美國退市隱憂、新冠疫情走向等都影響港股走勢。