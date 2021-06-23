經濟

餐飲開支升幅擴 港5月通脹1%

【明報專訊】統計處公布，5月份綜合消費物價指數按年上升1%，較4月高0.2個百分點。剔除所有政府一次式紓困措施的影響，該月綜合消費物價指數的按年升幅（即基本通脹率）為0.2%，稍高於4月份的0.1%，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大，以及新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，5月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升32.6%）、交通（上升2.5%）、衣履（上升1.6%）、基本食品（上升1%）、外出用膳及外賣（上升0.9%）、雜項服務（上升0.6%）和耐用物品（上升0.4%）。

月內錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌4.4%）、住屋（下跌0.7%）和煙酒（下跌0.3%）。其中住屋指數受私人房屋租金（下跌1.6%）拖累。

港府：通脹短期或升溫 仍受控

政府發言人表示，5月份基本消費物價輕微上升至0.2%。消費物價指數所有主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨着本地疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升幅略為加快。以今年首5個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.1%。

發言人亦指出，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹大致保持受控。

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