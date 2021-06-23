旺旺純利增派息減 股價應聲挫

集團期內收入按年升9.5%至219.98億元，其中米果類產品受國內外疫情影響，包括今年農曆新年前中國零星爆發疫情，影響禮包出貨等，收入按年下跌0.5%至55.83億元。乳品及飲料類收入就按年上升12.2%至110.11億元，佔分部收入九成以上的「旺仔牛奶」銷售更按年升11.3%，今財年將延展產品種類，配合線上線下推廣帶動銷售。另外，休閒食品類收入亦上升14.6%至53.13億元，傳統渠道按年錄得雙位數增長。

集團表示，去年銷貨成本按年上升9.1%至113.93億元，不過收入亦整體升9.5%，且受惠於多元化包裝原材料，單位綜合生產成本按年仍保持相對穩定，預計未來主要原材料例如奶粉、包裝材料等價格上升，將對成本帶來影響。

看好海外中長期發展 越南廠房快營運

旺旺表示，海外市場銷售一定程度受到疫情影響，但仍看好中長期發展潛力，未來會持續推進海外市場及開拓當地渠道，目前已有越南及泰國分公司投入營運，越南生產基地亦預計在今財年起營運。