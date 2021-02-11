奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價

現時仍招股的新股有中駿商管（0606）及未賺錢生科股歸創通橋（2190）。歸創通橋昨首日招股，孖展反應火熱，綜合券商數據，錄得約278億元孖展。該股公開發售集資額2.56億元，相當於首日已超購240倍。

歸創通橋孖展火熱

有消息指出，該股國際配售方面首日已錄得多倍超購。根據招股書，歸創通橋主研神經、外周血管醫療器械，入場費21,565.2元，公司基礎投資者包括高瓴資本、富達、清池資本、雪湖資本等。招股期至本周五（25日），擬於7月5日掛牌。

再有巨型新股有望來港上市。IFR昨日報道，內地免稅店經營商中國中免最快本周向港交所遞表申請上市，預料集資70億至100億美元（約546億至780億港元），聯席保薦人為中金公司及瑞銀，且不排除引入更多投行。報道稱，公司有望發售10%股份。

中國中免傳申港上市

中國中免早於4月公布，審議啟動公司發行H股事宜。中國中免A股（滬：601888）昨日升1.96%，報286.49元人民幣，公司最新市值達5594億元人民幣。

明報記者

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