奈雪的茶孖展超購205倍 擬上限定價

【明報專訊】內地茶飲獨角獸奈雪的茶（2150）今日截止認購，昨日孖展率先截飛。根據券商數據，最終錄得約1048億元孖展。該股公開發售集資額5.09億元，僅計券商孖展，超購205倍。雖然未有預期中火熱，但路透旗下IFR昨日引述消息指，奈雪的茶擬以上限每股19.8元定價。此外，長和（0001）旗下生物醫藥股和黃醫藥（0013）亦於今日截飛，昨日孖展剛足額。兩隻股份於下周三（30日）掛牌。
現時仍招股的新股有中駿商管（0606）及未賺錢生科股歸創通橋（2190）。歸創通橋昨首日招股，孖展反應火熱，綜合券商數據，錄得約278億元孖展。該股公開發售集資額2.56億元，相當於首日已超購240倍。
歸創通橋孖展火熱
有消息指出，該股國際配售方面首日已錄得多倍超購。根據招股書，歸創通橋主研神經、外周血管醫療器械，入場費21,565.2元，公司基礎投資者包括高瓴資本、富達、清池資本、雪湖資本等。招股期至本周五（25日），擬於7月5日掛牌。
再有巨型新股有望來港上市。IFR昨日報道，內地免稅店經營商中國中免最快本周向港交所遞表申請上市，預料集資70億至100億美元（約546億至780億港元），聯席保薦人為中金公司及瑞銀，且不排除引入更多投行。報道稱，公司有望發售10%股份。
中國中免傳申港上市
中國中免早於4月公布，審議啟動公司發行H股事宜。中國中免A股（滬：601888）昨日升1.96%，報286.49元人民幣，公司最新市值達5594億元人民幣。
明報記者
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