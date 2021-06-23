經濟

調查：95%內地人對理財通有興趣

【明報專訊】跨境理財通即將開通，投資基金公會上月向逾千名大灣區居民進行調查，有95%的受訪者表示對經理財通買香港基金產品感興趣。受訪者平均預期每年投資回報率可有13%，不過理財通推出初期只限中低風險基金，或未能做到上述回報。另有60%受訪者指出，若只有中低風險基金，會輕微影響參與度，但就仍會參與理財通。

初期限推中低風險基金或未符內地客期望

基金公會主席兼投資基金委員會主席鄒建雄表示，要達到13%預期回報表現，屬股票基金等中高風險產品，未必能滿足相關投資者的回報目標，內地投資者希望通過南向產品分散投資風險、令投資組合多元化，向他們提供更多選擇，有實際的基金產品資料後，他們對回報及風險期望或有改變。

鄒建雄續表示，不同客戶的需求要求不同，例如有33%受訪者期望有8%至10%的回報，中風險的股債混合基金表現相符，因此仍有龐大市場。他期望，在跨境理財通推出後，基金選擇可以放寬至所有風險級別的基金，將有助投資組合多元化。

目前只有本港註冊、中至低風險，又並非ETF等架構的基金，才可在南向理財通銷售，基金公會行政總裁黃王慈明表示，目前有200至300隻產品，在南向通推出時已可跨境銷售。鄒建雄補充，分銷銀行可以直接與基金合作，根據內地投資者需求設計出獨有的基金。

逾200產品可跨境銷售 銀行增聘

彭博估計，跨境理財通或為國際和內地銀行，每年提供30億元人民幣的手續費收入的商機。彭博估計匯豐和恒生（0011）在大灣區網絡龐大，可與內地四大國有銀行成為計劃的最大受益者。畢馬威中國香港區金融服務合伙人馬紹輝認為，雖然計劃不會在短期內帶來巨大的收益，不過中期以後，隨着產品增加、投資額度上升，益處將會開始顯現。

目前本地銀行正為此加強招聘人手，彭博引述渣打大中華暨北亞區零售銀行主管尚明洋表示，該行未來5年將在亞洲招聘或晉升300財富管理經理，該行估計將有100萬名客戶考慮南向投資，內地投資者投資全球財富產品的渠道不及香港居民多，因此認為南向投資蘊含巨大商機。匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀則表示，該行為此正在港招聘300至400名員工應付業務需要。

相關字詞﹕跨境理財通 基金公會 彭博 粵港澳大灣區 大灣區

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