恒大否認遭銀行削貸 惠譽降評級 指減債存在執行風險 股價近月受壓

明報記者

目前負債逾8700億元的恒大昨日收報10.88港元，升0.74%。不過，恒大系股價近一個月因連串財困、受查傳聞備受壓力，恒大已跌近16%，恒大物業（6666）及恒騰（0136）俱跌逾三成。至於恒大的債價則有所回升，當中包括明年到期的一筆6.25厘美元債（見圖）。

彭博報道指，內地多間有給予恒大授信額度的銀行對公司負債狀况感不安，因此正採取行動，進一步收緊對恒大的融資支持，並壓減存量債務的風險。至少有3家銀行已決定原則上今年對恒大的到期貸款不再續貸，這些銀行是在恒大今年5月底債券價格急跌前，已對恒大進行內部評估，作出不再續貸的決定。這3家銀行截至去年6月底對恒大的借款餘額合計已有460億元。

銀行被指黨慶前維穩

其中一名知情人士稱，上述3家銀行當中，其中一家股份制銀行是在近期做出不續貸的決定，同時3家銀行今年以來一直嚴控恒大使用剩餘的授信額度。同時，就連內房另一重要融資渠道的信託公司也在不斷提高與恒大的合作門檻。

報道指，7月1日為共產黨成立100周年紀念日。隨着7月1日臨近，出於政治考量，銀行並不希望近期出現任何會令金融系統不穩定的因素，因此選擇收緊對恒大的融資支持。

對此，恒大回覆彭博稱，經了解，相關銀行收緊對恒大的融資並不屬實，公司與各銀行及金融機構的業務一切正常。工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）、民行（1988）等多間恒大債權銀行暫未置評。

與此同時，惠譽昨日將恒大長期外幣發行人違約評級從B+調低一級至B，同時將其高級無抵押債務評級從B調低至B-，展望為負面。惠譽表示，降級反映恒大面臨縮減業務和減少總債務的持續壓力。雖然相信其減債計劃可以實現，但仍存在執行風險，可能對中期業務狀况產生負面影響。

而給予負面展望，是反映恒大進入債務資本市場的能力減弱，且嚴重依賴信託貸款。

評級降勢影響境外債融資

評級遭降勢影響恒大發債，尤其是境外債融資。據路透前日報道，恒大擁有超過200億美元（約1560億港元）的離岸債券存續，是中國最大的美元債發行主體之一。

去年中國推出「三道紅線」措施加強對地產商負債規模的管控，而截至去年底恒大三道紅線均未達標。本月初，恒大主席許家印曾表示，到月底前恒大的有息負債有望從去年最高的8743億元降到6000億元以下，目標在6月底前至少滿足「三道紅線」監管指標中的一項。