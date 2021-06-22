傳鄧成波家族4800萬沽觀塘駿運工廈

萊斯物業客戶經理葉偉雄指出，上址為觀塘駿業街60號駿運工業大廈全層，面積約9327方呎，新近傳出以約4800萬元售出，平均呎價約5146元。原業主鄧氏家族2012年及2017年共3060萬元購入，若成交屬實，料帳面獲利1740萬元或約57%。

盛滙基金1700萬購西環舖

另外，盛滙商鋪基金管理創辦人李根興指出，該基金最新以1700萬元購入西環卑路乍街5至7號南雄大廈地下3號舖，舖位面積405方呎，另連405方呎入則閣樓，合共810方呎，呎價約2.1萬元。舖位現由葉永成議員辦事處及時裝店租用，月租合共3.65萬元，租金回報約2.6%。原業主2010年9月以928萬元買入，持貨11年，帳面獲利772萬元或83%。

盛滙擬分拆兩舖每個1400萬放售

李氏補充，該基金計劃把舖位「分契」為兩舖，以每個舖位1400萬元放售，合共即約2800萬元，較購入價1700萬元高1100萬元或65%。

他續指，該基金自2019年社會運動後，已購入29個舖位，合共涉及5.5億元，而單計今年則已購入11個舖位，涉及2.3億元，目標全年以約5億元入市。