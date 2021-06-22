半山豪客9151萬再掃高爾夫．御苑6伙

另外，向來「惜貨如金」的恒隆地產（0101），旗下跑馬地藍塘道豪宅，以3.398億售出一伙複式戶，創項目成交價新高紀錄。

3個月累購該盤27伙涉3.6億

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫‧御苑最新售出的6伙分層單位，實用面積介乎961至1048方呎，全屬3房設計，成交價由1409.31萬至1601.58萬元不等、實呎14,665至16,067元。 若連同早前已購入的21伙，該名買家今年3月至今約3個月時間，已購入該盤合共27伙，涉資總值近3.6億元。

高爾夫‧御苑本月至今累售14伙，套現逾2.1億元。至於項目新推出的A8號屋，本周五（25日）截標；洋房實用面積3063方呎另連1434方呎花園等，屬5房設計。

至於恒隆地產旗下跑馬地藍塘道23至39號，新錄逾兩年來首宗一手成交（撇除2019年4月至去年7月錄得的4宗發展商關連人士成交），以3.398億元售出39B號單位，實用面積4599方呎連1325方呎平台等，屬複式3房戶，實呎73,886元，成交價創項目新高。成交紀錄冊顯示，買家成交期為270日，但若提早240日內完成交易，可獲2.85%回贈。

恒隆藍塘道複式戶3.39億沽破頂

恒隆跑馬地藍塘道23至39號，自2016年10月推出至今，累售11伙（4伙為發展商關連人士交易），現餘7伙待售。