維港1號1房329呎起 最快日內開價

2房佔逾半 實用426呎起

中海外地產董事總經理游偉光表示，維港1號部署下月初首輪發售。他續指出，項目位處啟德跑道區及香港市中心，而跑道區三面環海，將是焦點新盤。

維港1號樓書顯示，項目關鍵日期為2023年3月，樓花期長約21個月，車位數量則有159個。維港1號由2幢高座大廈、1幢低座大廈組成，單位總數為1059伙，主打實用面積約426至564方呎2房戶、涉553伙，佔單位總數約52%。至於入場版1房戶涉246伙，佔單位總數約23%，最細329方呎起。其餘約24%單位屬實用面積約600餘方呎以上的3房和特色戶。至於面積最大單位，為低座4房大戶，實用面積1781至1793方呎、提供10伙，只佔單位總數約1%。

珀爵2號屋逾2645萬沽

事實上，遠展（0035）亦部署短期內推出大埔公路沙田嶺段全新豪宅，同系元朗洪水橋洋房珀爵，透過招標以2645.37萬元售出2號屋，洋房實用面積1992方呎連254方呎平台等，實呎13,280元，買家享3年成交期。珀爵自2018年底開售以來累沽9幢洋房，吸金約2.5億元。

富豪‧山峯5日連沽3伙 吸金逾億

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪‧山峯，過去5日連沽3伙分層戶、吸金約1.28億元，最新以3246萬元售出5座3樓A室，屬實用面積1623方呎4房戶、實呎2萬元。

市區方面，恒地同系西環翰林峰，透過招標以1280萬元，售出2座5樓F室，實用面積328方呎1房連383方呎平台特色戶、實呎39,024元。

VAU 首輪買家六成選建期付款

另明日次輪發售17伙的萬科香港自由道VAU Residence，日前首輪銷售沽出54伙，成交紀錄冊顯示，有34伙的買家選建築期付款（最高直減折扣12%），佔比為63%，其中28伙成交價低於800萬元，料可承做最高九成按揭。選用120日即供付款的買家（最高折扣16%），共涉19伙，佔比為35%。另一名買家則選120日即供但獲發展商提供一按的計劃（最高折扣14.5%）。