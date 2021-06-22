中原陳永傑1190萬沽曼山2房 13年升值逾倍

Sicilia一房633萬創同類新高

事實上，多個地區均錄高價成交。美聯市務經理趙智敏表示，元朗錦田PARK YOHO Sicilia 1B座高層F室，實用面積407方呎，1房間隔，以633萬元售出，成交價創屋苑同類新高，實呎15,553元。原業主2016年8月476.7萬元購入，帳面賺156.3萬元或33%。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅剛過去周末兩日錄5宗成交，其中12座中層實用面積443方呎C室，屬兩房戶，成交價628.8萬元，實呎14,194元。原業主2013年2月393萬元一手購入，帳賺近236萬元或60%。

威豪閣特色戶1.46億易手 實呎5.2萬雙破頂

豪宅方面，中半山威豪閣極低層特色戶，實用面積2814方呎，連花園以1.46億元售出，實呎51,883元，售價及呎價均為屋苑新高，原業主2009年4600萬元買入，帳面獲利逾億元或逾2倍。

瑧頤業主趕移民 年半料蝕近50萬沽

不過，利嘉閣分區董事黃永全表示，元朗瑧頤低層A9室，實用面積330方呎一房戶，以550萬元成交，實呎16,667元，為屋苑首宗二手買賣。原業主2020年2月以528.5萬元購入，持貨1年多，雖然帳面獲利約21.5萬元或約4%，惟由於原業主持貨不足3年，需付樓價10%額印SSD、即涉55萬元，連購入時發展商提供1%回贈及其他使費計，料實蝕近50萬元或逾9%。