尚翠苑本月三誕新界居屋王 未補價實呎首破1.4萬 白居二客620萬入市

明報記者 林尚民

中原地產分行市務經理麥耀倫表示，尚翠苑本月累錄約20宗成交，較上月全月7宗增約1.9倍，其中B座中層7室，實用面積441方呎，2房間隔，以628萬元未補價沽出，實呎14,240元。

翻查資料，上述單位除為屋苑實呎首破1.4萬元外，更是該屋苑有單位於不足一個月內第三度創出新界未補價居屋呎價紀錄。

本月暫20宗 較上月全月增近2倍

麥耀倫表示，買家為「白居二」上車客，上址附有雅致裝修。原業主2017年以264萬元向房委會未補價購入，持貨約4年，帳面獲利364萬元或近1.4倍。

資料顯示，尚翠苑近日連錄高價成交，其中C座高層8室，實用面積441方呎，可間成2房間隔，上周獲白居二客以615萬元未補價購入，實呎13,946元，為屋苑本月內第二度刷新新界未補價居屋呎價最高紀錄。

此外，本月上旬，尚翠苑A座高層6室，以實呎13,796元打破當時新界未補價居屋呎價紀錄，該單位實用面積511方呎，以705萬未補價成交。

事實上，多個地區居屋交投均見活躍，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍過去周末連錄6宗未補價居屋成交，而期內區內私樓屋苑成交僅有4宗，天水圍天富苑O座中層7室，實用面積506方呎，2房間隔，望樓景，以428萬元未補價易手，實呎8459元。原業主2001年1月68.35萬元向房委會未補價購入，帳面獲利359.65萬元或5.3倍。

天水圍周末6居屋成交 旺過私樓

同區天頌苑K座中層8室，實用面積506方呎，2房間隔，亦以425萬元未補價沽出，實呎8399元。原業主2013年10月146.85萬元未補價買入，帳面獲利278.15萬元或1.9倍。

青俊苑均呎逼1.2萬 按月急升9%

另外，利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，青衣居屋青俊苑A座中層1室，實用面積436方呎，2房間隔，新近獲白居二客以528萬元未補價購入，實呎12,110元。原業主2015年255.1萬元購入，持貨約6年，帳面獲利約272.9萬元或近1.1倍。

彭續指，近期受惠「白居二」客蜂擁入市，帶動青俊苑本月份平均未補價實呎按月急升9.1%至11,831元。