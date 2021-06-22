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周顯 投資二三事

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周顯：美元霸權 「厚」利多銷

【明報專訊】上周，美國聯儲局雖然維持利率不變，但暗示了在2023年會至少加息兩次。初期，股市受到了消息壓力，稍為下跌了幾百點。可是，很快就又回復上升狀况了。

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