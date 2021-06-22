張兆聰：弱勢板塊首反彈 濠賭股可留意

澳門政府與港府昨日召開會議，雙方基於香港與澳門兩地疫情平穩的前提下達成初步共識，來自香港的人士有條件豁免隔離醫學觀察，執行時機是香港連續28天沒有本地個案，將循序漸進分階段開展，每個階段有名額限制，而豁免隔離醫學觀察措施，將設有充足安全措施保障兩地衛生水平安全，包括要求來往兩地人士需要接種新冠疫苗，來澳前和抵澳後需要多次做病毒核檢，獲得陰性結果前會限制社區活動。消息刺激濠賭股全線上升，升幅普遍達到2％。

入市要有大幅波動心理準備

市場原先對濠賭股的復蘇頗為樂觀，這從股價很快已升至疫情前高位可見。但疫情減退、中國內地向澳門開關，復蘇進度卻較為緩慢。雖然澳門賭收連續4個月錄得按年增長，5月份達到104.45億澳門元，按年增長4.9倍，但也只及疫情前的40％至50％水平。失去耐性的投資者開始換馬，濠賭股易跌難升，近期廣東省再次爆發疫情，對濠賭股更是雪上加霜。

但話說回頭，面對廣東疫情，濠賭股全都能守住5月份低位，反映此水平沽壓不大，很難跌穿。昨日出現港澳或有條件通關消息，本身對於賭收幫助有限，但股價還是上升，說明投資者認為現况下值博率高。中國疫苗接種已達10億劑，下半年應可全面接種，屆時經濟全面重啟，對濠賭股會是重大利好。

走勢上，其實幾隻濠賭股都差不多，龍頭銀娛（0027）沒有特別強，永利澳門（1128）也沒有落後，倒是少人提及的美高梅中國（2282）跑出，昨日升幅最大，也是唯一能升破保歷加通道頂部的濠賭股。

金界現水平小注買入

同屬博彩股的金界（3918）則非常低殘，昨日失守5月份低位後即日回升，出現長長的下影線並以陽燭收市。由於東南亞疫情嚴重，金界在柬埔寨的項目賭收暫難樂觀，興建中的新項目也有一定財政壓力。但假如情况不再惡化，現水平小注買入並持有，到明年應該有不俗的回報。

張兆聰

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