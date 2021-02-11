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徐家健 象牙塔看財技

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徐家健：De-SPAC會計披露漏洞影響股價？

【明報專訊】研究發現，在De-SPAC過程中，上市公司向證交會提交就併購有關的審計等資料披露，對公司股價沒有明顯影響。併購交易正式完成後，股價卻平均下跌4.57%！

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