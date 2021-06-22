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經濟
2021年6月22日星期二
技術取勝
投資策略
人行約談銀行 切斷虛幣資金鏈 要求全面排查 以太幣跌穿2000美元
港加密金融服務商 完成B輪融資籌7.8億
認購人數金額齊創新高 iBond每人穩獲兩手遜去年
歐達禮：就Archegos檢討券商風險
港股隨外圍調整 恒指挫312點 美債孳息曲線趨平 拖累金融股
售法業務虧損較預期多 匯控跌3.5%
回A後增派息 中電信逆市漲11％
奈雪的茶認購反應降溫 兩日孖展未破千億 券商：遜預期
恒大出售A股嘉凱城控股權
周黑鴨上市後首遭大股東減持
美股早段止跌反彈 道指升逾500點 10年債息見1.48厘
貝索斯下月太空旅行 美逾4萬人請願「別回地球」
阿克曼SPAC 312億購10%環球音樂
張兆聰：紫金累跌已多可博反彈
劉宇亮：悲觀因素多 港股乏動力
薛偉傑：美初創大計：空氣提取二氧化碳製燃料
技術取勝：銀娛50天線初見阻力
何民傑：比特幣成法幣 加熱煙宜規管
徐家健：De-SPAC會計披露漏洞影響股價？
張兆聰：弱勢板塊首反彈 濠賭股可留意
周顯：美元霸權 「厚」利多銷
湯文亮：現在千萬不要減辣
尚翠苑本月三誕新界居屋王 未補價實呎首破1.4萬 白居二客620萬入市
中原陳永傑1190萬沽曼山2房 13年升值逾倍
維港1號1房329呎起 最快日內開價
半山豪客9151萬再掃高爾夫．御苑6伙
傳鄧成波家族4800萬沽觀塘駿運工廈
嘉禾進駐大埔超級城 第3季開幕
技術取勝：銀娛50天線初見阻力
【明報專訊】創科130元關不宜失（圖）
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