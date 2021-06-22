薛偉傑：美初創大計：空氣提取二氧化碳製燃料

Prometheus Fuel的方案是，先從空氣分離提取出二氧化碳，然後再將二氧化碳混合水的溶液，暴露於帶電的銅板上，通過催化反應，令二氧化碳和水分子中的氫原子發生反應，產生出醇類燃料，主要是乙醇（Ethanol，C2H6O）。之後，由圓柱形碳納米管製成的篩檢程序，可以將乙醇和水分子分離。大約95%濃度的乙醇溶液可以用沸石催化劑催化，再加入更複雜的碳氫化合物，最終製成可供交通工具使用的燃料。

Prometheus Fuels創辦人Rob McGinnis推測，理論上，其生產效率只會達到50%至60%，但仍然可以大幅降低整體成本，其價格將可以和化石燃料競爭。

或獲Boom超音速客機採用

Prometheus Fuels聲稱，其燃料生產過程全部由太陽能和風能提供能量，所以可以達到「碳中和」。公司估計，若以這種燃料代替所有由石油和天然氣製造的燃料，全球每年將可以減少100億噸的二氧化碳排放量，大約佔全球每年二氧化碳排放量的25%，亦即相當於中國內地的每年二氧化碳排放量。

這樣的宏圖大計，若真的實現的話，Prometheus Fuels創辦人Rob McGinnis將可以名留青史。

去年6月初，寶馬公司宣布，旗下的風險投資公司BMW i Ventures將會投資在Prometheus Fuels。據媒體報道，投資額為1250萬美元（約9750萬港元）。

根據當時的報道，Prometheus Fuels計劃由去年下半年開始，在美國加州的加油站銷售這種燃料，首次為消費者提供可以達至「碳中和」的汽油，價格則和化石燃料接近。該公司還打算，在2021年向美國其他地區及國際市場擴張。

但之後一直沒有下文，似乎其生產和銷售計劃還未能開始。然而，美國聯合航空公司（United Airlines）在6月3日宣布，向美國初創企業Boom Supersonic訂購15架Overture超音速客機一事，又將Prometheus Fuels帶回公眾目光。因為Overture超音速客機就計劃全部使用Prometheus Fuels的燃料。

在聯合航空之前，維珍航空公司和日本航空公司曾分別透露，計劃購買10架和20架Overture。日本航空還向Boom投資了1000萬美元（約7800萬港元），成為Boom的戰略合作伙伴。

製造過程所需 或超過產品能提供能量

驟耳聽來，Prometheus Fuel的計劃完美得令人不敢相信。但照常理來說，寶馬、聯合航空、維珍航空和日本航空等又不至於這麼容易被騙。究竟這是什麼回事？

其實，從技術層面來說，要從空氣中分離出二氧化碳，再製成汽油等燃料，其方法並不算是驚人的秘密（因為汽油等燃料就是碳氫化合物）。只不過，一般相信，根據科學定律，這種製造過程需要很大的能量，基本上會比最終製成的燃料所產生的能量更大。因此，這種宏圖大計能否成功的一個主要關鍵，其實是在於製造過程所需的能源來自何方。

若製造過程所需的能源真的全部來自太陽能和風能等可再生能源，那當然可以達到「碳中和」。這就好像氫燃料電池的支持者也會說，若全部使用可再生能源來將水電解生產出氫氣，氫燃料電池也是「碳中和」的。但問題是，這個世界有沒有這麼多可再生能源？

當然，Prometheus Fuel的二氧化碳提取和燃料合成技術的效率高低，也會影響其生產過程需要多少能量。據報道，去年9月，Prometheus Fuels獲得由美國能源部橡樹嶺國家實驗室開發的將乙醇轉化成航空燃料的技術的授權。

另外，筆者個人認為，與其從空氣提取二氧化碳，從化工廠和現時的煉油廠排放的廢氣分離出二氧化碳，可能會更加直接，成本或許會更低。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]