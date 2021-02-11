阿克曼SPAC 312億購10%環球音樂

意味騰訊投資回報逾16%

去年3月，以騰訊為首的財團首次持股環球音樂，以300億歐元的企業估值，收購環球音樂10%股份。到去年12月，騰訊牽頭的財團行使認購權，同樣以300億歐元的企業估值，再收購環球音樂10%股份。因此，目前騰訊的財團持有環球音樂20%股份。

環球音樂是目前全球最大的唱片公司，市佔率約30%。它在2012年收購百代唱片（EMI）後，與索尼音樂（Sony Music）及華納音樂（Warner Music）並列全球三大唱片公司。

由於Spotify等串流音樂媒體的版稅支出增加，唱片公司近年估值不斷提升。PSTH的聲明稱，環球音樂自2017年以來的營業利潤每年增長逾20%。分析師預計，今年其營業利潤將超過15億歐元（約138億港元）。

PSTH的交易將於數周內完成，最遲不超過9月中。待環球音樂9月在荷蘭掛牌上市後，PSTH將把持有的環球音樂股份全部派發股東。在交易完成後，PSTH最多將持有29億美元現金，並將繼續尋求新的合併交易。

（綜合報道）

[國際金融]