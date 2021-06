貝索斯此前表示,將於7月20日與弟弟馬克(Mark),乘坐藍色起源開發的載人火箭「New Shepard」升空。貝索斯在Instagram發帖稱,太空飛行是他一生都想做的事。不過一批網民卻希望貝索斯一去無回頭。在Change.org發起的「別讓貝索斯返回地球」(Do not allow Jeff Bezos to return to Earth)請願書,截至昨晚獲超過4.3萬人簽署。在同一網站,另一名為「別讓貝索斯重返地球請願書」的聯署活動,截至昨晚也獲超過2萬人簽名。

請願人士:地球不需超級富豪

發起請願的人士聲稱,貝索斯是「鐵了心要統治全球的邪惡霸主」,認為無論在地球還是太空,都不應有超級富豪存在,若超級富豪想去太空,就留在那裏別回來。部分支持請願的人士更認為,地球也不需要蓋茨、馬斯克這種超級富豪。

(綜合報道)

[國際金融]