美股早段止跌反彈 道指升逾500點 10年債息見1.48厘

美國30年期及10年期國債孳息率昨一度分別跌穿2厘及1.4厘，是2月以來首次。市場的反應部分源於對長期經濟增長的擔憂。孳息率曲線趨平，美國短期國債孳息率上升，反映更高的利率預期，而長期國債孳息率下降，是憂慮到加息可能意味長遠經濟增長會放慢。資產管理公司Candriam資產配置策略主管Nadege Dufosse表示，市場不再押注美國經濟面臨過熱，投資者認為聯儲局能控制通脹。City Index金融市場高級分析師Fiona Cincotta稱，聯儲局上周「放鷹」引發的拋售似乎「過龍」，市場對於2023年底前加息兩次，有點措手不及。市場人士期待，聯儲局主席鮑威爾在香港時間周三凌晨出席眾議院聽證會，會再為貨幣政策解畫。

聖路易斯行長：需為調整QE作準備

兩名聯儲局官員昨晚為縮減QE放風。明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德（ James Bullard），在上周五預示聯儲局可能在2022年底首次加息後，昨再發表對貨幣政策的看法。他說在疫情未明確受控前，不想展開有關縮減QE的討論，但「現在已是時候了」。他表示，聯儲局需為調整QE作準備。他又認為，聯儲局何時退出對按揭抵押證券（MBS）的干預是很好的問題，並重申當聯儲局開始加息，勞動力市場必須已經足夠強勁。

James Bullard表示，在重新開放經濟方面，美國處於更有利的位置，伴隨而來是通脹上升。

料美通脹明年回落至2.4%

疫情期間的財政措施奏效，而且疫苗接種進度比預期快，隨着疫情即將告終，美國毋須緊急援助措施。不過在這動盪的環境，通脹存在上行風險。他說，毫無疑問，通脹將在今年高於2%的目標，但預期明年可回落至2.4%。

達拉斯行長：調整買產「宜早不宜遲」

後年有投票權的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan）亦表示，調整資產購買計劃「宜早不宜遲」，認為調整是「健康的做法」，並有助於聯儲局實現通脹目標。他形容，當貨幣政策非常寬鬆，加上這水平的資產購買及流動性注入，將顯著影響金融資產價格，有需要檢討。他形容美國的需求前景非常強勁，並遭遇供應緊張。他預計今年美國GDP增長6.5%，失業率將降至4%至4.5%。

（綜合報道）

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