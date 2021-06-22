恒大出售A股嘉凱城控股權

向華建控股轉讓29.9%權益

中國恒大於2016年斥約36億元人民幣入主嘉凱城，並擬重組作借殼回A用途，惟最終歷數年時間仍重組失敗。

截至目前，恒大共持有57.75%權益或10.42億股嘉凱城；恒大擬向華建控股轉讓當中5.39億股或29.9%權益。

交易完成後，恒大剩餘持有5.03億股或27.85%權益，並將自願放棄以上股份表決權。交易相關事項亦尚需通過國家市場監管總局審查。

需通過市場監管總局審查

值得留意的是，王忠明旗下的翠林投資，曾參與今年1月恒大汽車（0708）260億元定向配股，並認購價值50億元的股份，當時參與的尚有華置（0127）行政總裁陳凱韻（甘比），被視為恒大主席許家印的「朋友圈」向其輸血。

另外，在2016年恒大甩賣虧本業務的恒大冰泉及糧油業務時，翠林投資亦被指參與其中。在今年恒大業績會上，許家印突公布，已秘密回購恒大冰泉約49%股權，計劃再次包裝策劃上市。

恒大系昨全線反彈，恒大股價曾高見10.9元，收市仍升8.98%，報10.8元；恒大汽車亦升2.28%、恒騰（0136）亦升11.11%、恒大物業（6666）亦升7.33%。