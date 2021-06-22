奈雪的茶認購反應降溫 兩日孖展未破千億 券商：遜預期

明報記者 馬迪帆

根據招股書，奈雪的茶超購逾百倍以上，公開發售便會回撥至全球發售50%股份，約為1.29億股或25.7萬手，當中甲、乙兩組各分派12.85萬手。以時代天使吸引近4萬名乙組客估計，若奈雪的茶熱度相似，本次乙組將人人有貨。

本地券商耀才昨日借出不到200億元孖展，耀才行政總裁許繹彬坦言反應遜預期，他表示，美股近日再出現回調，港股大市亦上升無力，估計外圍不景，影響本地新股氛圍。他表示，對奈雪的茶業務樂觀，但IPO市場前景不確定，宜「量力而為」，不宜借過多孖展。

和黃醫藥公開部分未足額

另一隻正在招股的新股和黃醫藥（0013）背靠母企長和（0001），醞釀來港多時，引入凱雷集團等明星級基石投資者，惟本地散戶對其並不受落。至今僅計券商孖展，公開發售不足額，亦有多家券商未提供孖展。和黃醫藥現時已於英國另類投資市場（AIM）交易板、納斯達克上市。

而截至昨夜10時，公司美股預託證券（ADR）報28美元，跌4.1%。每份ADR代表5股普通股，來港上市發售價上限45元計，港股上限定價較美股約有3.7%溢價。

歸創通橋今起招股 入場費21565元

再有未盈利生物科技股來港掛牌，歸創通橋醫療科技 （2190） 今起招股（見附表），招股期至本周五（25日）截止。公司招股價介乎39.8元至42.7元，每手500股，入場費21,565.2元。公司本次發行6000萬股，最多集25.6億元。公司主研神經、外周血管醫療器械，其兩款核心產品均已上市，分別為一款針對急性缺血性卒中的支架，以及一款針對動脈狹窄的導管「Ultrafree DCB」。公司本次引入多達12名基石投資者，包括高瓴資本、清池資本、雪湖資本等。