回A後增派息 中電信逆市漲11％

考慮明年起派中期息

中電信表示，經集團充分考慮股東回報、公司盈利情况、現金流水平及未來發展資金需求後，董事會通過調整派息政策議案，同意今年以現金方式分配利潤提高至不少於該年度純利的六成，A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配利潤將逐步提升至純利七成以上。同時，將於明年開始派發中期股息。中電信今年3月宣布回歸A股上市，其後再宣布預料募集資金達544億元人民幣。

聯通5G用戶達1.06億

另外，中國聯通（0762）公布上月的運營數據，移動服務方面，移動用戶淨增長24.9萬戶至3.09億戶，增速按月提升，較4月的淨增長18.5萬戶多。其中，5G套餐用戶淨增長752.9萬戶至1.06億戶，較4月淨增長671.3萬戶有所加快。

固網業務方面，固網寬帶用戶淨增長65.7萬戶至8949.1 萬戶，本地電話用戶則淨減1.8萬戶至4722.2萬戶。

受中電信帶動，中聯通昨收報4.2元，全日升1.7％。中移動（0941）亦逆市升2.7%至48.65元。