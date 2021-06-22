售法業務虧損較預期多 匯控跌3.5%

更集中增長領域 高盛予「買入」評級

摩根士丹利發表報告，指匯控近日所宣布的出售，與其之前公布的策略脗合，其所公布會產生23億美元稅前虧損，較市場預期稍大，但認為財務影響仍是有限，重組的進一步進展，能助推動匯控更集中於亞洲此增長領域。

花旗：不排除再撤出其他國家

大摩認為，今次宣布出售的業務涉及262億美元貸款、231億美元存款、71億美元風險加權資產，對集團而言份額小，交易不會影響匯控資本分配能力，擬出售的業務於2019年、2020年分別虧損2.04億美元、2.88億美元，若沒有這些損失，預料匯控於2022年的基本稅前營運利潤會增加1%。

花旗報告相信，匯豐計劃退出美國大眾零售和法國零售業務，可能是目前大規模撤資行動的終結，但認為不排除匯豐長遠會再退出其他國家的大眾零售業務。