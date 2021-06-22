售法業務虧損較預期多 匯控跌3.5%

【明報專訊】匯控（0005）上周五（18日）宣布以1歐元出售法國零售銀行業務，當晚ADR（美國預託證券）下跌，昨日港股股價低開2.4%，其後一度跌4.4%，收市跌3.5%，報45.55元，全日成交金額增至21.93億元。高盛發表報告認為，是次交易與之前集團宣布退出美國大眾零售銀行業務類似，認為匯控朝向成為一個更集中、結構簡化、具盈利能力的集團，邁向一小步，在策略而言屬正面，予匯控「買入」評級。
更集中增長領域 高盛予「買入」評級
摩根士丹利發表報告，指匯控近日所宣布的出售，與其之前公布的策略脗合，其所公布會產生23億美元稅前虧損，較市場預期稍大，但認為財務影響仍是有限，重組的進一步進展，能助推動匯控更集中於亞洲此增長領域。
花旗：不排除再撤出其他國家
大摩認為，今次宣布出售的業務涉及262億美元貸款、231億美元存款、71億美元風險加權資產，對集團而言份額小，交易不會影響匯控資本分配能力，擬出售的業務於2019年、2020年分別虧損2.04億美元、2.88億美元，若沒有這些損失，預料匯控於2022年的基本稅前營運利潤會增加1%。
花旗報告相信，匯豐計劃退出美國大眾零售和法國零售業務，可能是目前大規模撤資行動的終結，但認為不排除匯豐長遠會再退出其他國家的大眾零售業務。