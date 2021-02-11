港股隨外圍調整 恒指挫312點 美債孳息曲線趨平 拖累金融股

明報記者 歐陽偉昉

恒指夜期受惠美股反彈高開，一度轉高水，截至晚上11時報28,485點，低水4點。昨日主板成交1573億元，國指收報10547點，跌0.93%，科指收報7955點，跌1.06%。北水昨日淨沽出4.81億元，其中騰訊遭淨沽出40.58億元，小米（1810）亦被淨沽3.37億元，兩股分別跌2.07%和2.95%。

北水狠沽騰訊40億

美國短息急升，收益率曲線趨平影響銀行息差，匯控昨跌3.5%，為拖累恒指下跌最多的藍籌，恒生銀行（0011）跌3.26%，友邦跌1.58%。瑞聲科技（2018）及信義光能（0968）逆市升5.1%及4.6%，為表現最佳藍籌股。北水流入吉利汽車（0175），該股逆市升4.4%。

瑞聲科技信義光能逆市做好

亞洲股市普遍受美股所累，日經指數昨跌3.29%，台股跌1.48%。第一上海首席策略師葉尚志表示，美國開始準備進入加息周期，對國際金融股、商品股等經濟周期股的壓力較大。納指因債息下跌獲資金回流支持，葉尚志認為內地科網平台仍受負面政策影響，因此表現不如其他增長股，內需股、生物科技股等利好。不過他認為，港股整體存在沽壓，或有機會朝5月份低位27700點水平下試。

穆迪經濟師：預期美股將快速跌10%至20%

標指上周初創新高後，全周倒跌1.93%，創今年2月以來最大跌幅。穆迪首席經濟師Mark Zandi表示，目前股市利淡因素正在積聚，預期美股將快速下跌10%至20%，而且目前股市估值相當高，下跌後並不會如過去數年快速反彈，或要一年時間才能回到下跌前水平。

Mark Zandi表示，美國經濟轉強，預期通脹會高於疫情前水平，聯儲局需要更改寬鬆力度。雖然10年期美國國債息跌穿1.5厘，但他認為債息續留在低位的機會較低。此外，今年急升的商品和加密貨幣，也將出現大幅沽售。