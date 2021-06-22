歐達禮：就Archegos檢討券商風險

研向主要經紀商提供指引

歐達禮表示，證監會將會與券商、其他監管機構一同研究事件帶來的教訓，並研究如何能及時發現危險信號。他表示，若發現現時系統有缺陷，將考慮向主要經紀商（Prime Brokers）提供指引。

所謂主要經紀商，是指大型投行為對冲基金提供的系列券商服務，包括清算、交易等。本次涉及的Archegos基金，便為多家投行旗下交易服務的客戶，包括瑞銀、瑞信、摩根士丹利、野村等大行。

無法見到持倉全貌 風險升

歐達禮強調，客戶在進行總收益互換（Total return swap，簡稱TRS）交易時，券商須確保為其提供的孖展額度是合適，並要確保客戶的財務狀况、孖展戶口情况被全程監控。他亦表示，Archegos事件的特點之一，是該基金累積了巨大的持倉，但每名主要經紀商均無法見到持倉的全貌，進而令集中風險、對手方風險均有所上升。他強調，券商須對此類集中風險特別留意。