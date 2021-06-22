認購人數金額齊創新高 iBond每人穩獲兩手遜去年

是次iBond認購總金額為539.49億元，超額認購2.7倍，金額按年增加40.75%，認購人數亦按年增加55.53%。今年有47.99萬個申請者經配售銀行認購，金額為420.11億元；有22.93萬人經證券經紀申請，金額為119.38億元。

陳茂波：提高大眾認識 助發展債市

今年iBond將於明日（23日）發行，並在周四（24日）在港交所上市， 股份代號4246。iBond發行後，配售銀行將通知個別申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。財政司長陳茂波表示，發行iBond除了在目前持續低息和不確定的投資環境下，為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，亦進一步提高投資大眾對債券投資的興趣和認識，有助促進香港零售債券市場的發展。