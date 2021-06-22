人行約談銀行 切斷虛幣資金鏈 要求全面排查 以太幣跌穿2000美元

明報記者 蔡穎霖

人民銀行昨日表示，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融的正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。因此，各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定，履行客戶身分識別義務，不得為相關活動提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

銀行紛表態 加強排查處置

日前參與約談的銀行和支付機構包括工商銀行（1398）、農業銀行（1288）、建設銀行（0939）、郵儲銀行（1658）、興業銀行和支付寶（中國）等，有關機構均表示將高度重視此項工作，按照人行有關要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動，並進一步加大排查和處置力度，採取嚴格的措施，堅決切斷炒幣交易資金鏈。

事實上，今次已非內地首次打擊虛擬貨幣，例如國務院副總理劉鶴在金融委會議上也表示，中央將打擊比特幣「挖礦」與交易行為，堅決防控金融風險。近日，各省各地政府均先後整治「挖礦」活動。

昨日人民銀行的聲明則首次明確提到「虛幣交易所」及「場外交易商」，要求金融機構排查及識別這兩類帳戶。在昨天人行發聲明前，農行早已「走漏風聲」。該行表示，禁止客戶透過其銀行服務，用於比特幣等虛擬貨幣交易，一旦發現相關行為，將會立即暫停帳戶交易，中止客戶關係並及時報告有關部門。消息拖累虛擬貨幣價格紛紛向下，以太幣跌穿2000美元，低見約1893美元，跌幅達一成，較上月中人民銀行未發聲前的高位已經腰斬。

學者料以IP追蹤投資者 惟仍難杜絕

有學者認為，人民銀行最新打壓虛幣措施，將增加投資者以現金買賣虛擬貨幣的難度，下一步中央可以透過IP位址追尋內地的虛擬貨幣的投資者。但該學者相信，即使追蹤IP難以完全杜絕所有交易，內地虛擬貨幣投資者或改為P2P交易，也會利用VPN等技術保護自己。